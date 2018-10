Bentos, em fase final para receber asfalto

Após de iniciar a compactação de rochas para compor o pavimento de nova via lateral em Bentos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) inicia nesta quarta-feira, 24, novos trabalhos para preparar a sub-base em rua lateral em construção entre Santiago e Estiva, em Pescaria Brava. Toda a logística está alocada entre o km 322 ao km 323 da BR-101, com homens e equipamentos em movimentação no bordo esquerdo do fluxo de longo curso (sentido POA-Florianópolis).

A empresa responsável pelos lotes de Obras Complementares faz o transporte e compactação das rochas (rachão) e material britado (finos) para seguir com os trabalhos sem interrupção. A compactação dessa camada começa próximo do acesso ao CTG Preto Velho, em Taquaruçu. Nenhuma das atividades interfere no trânsito de veículos, com espaços delimitados pela sinalização provisória de obras.

Para as comunidades lindeiras, atenção redobrada para a logística da construção. As obras acontecem próximo de aglomerados urbanos e, com isso, as ruas existentes no entorno do empreendimento precisam rever a circulação local para não adentrar ao espaço dos serviços construtivos. Nas frentes em construção, somente pessoal autorizado por circular.

A construção de nova via lateral vai facilitar o acesso e a trafegabilidade entre aglomerados urbanos nos bairros Santigado, passando por Taquaruçu até o viaduto de acesso a Estiva, dando condições de segurança no trânsito de veículos e na circulação de pedestres, abrangendo cerca de 500 famílias das três localidades.

Na segunda fase de obras na duplicação da BR-101 Sul catarinense serão construídos 4.901,50 metros de novas vias laterais, uma nova ponte para via lateral e a adequação de ponte existente no km 329,9, no Rio Capivari. O lote de Obras Complementares e remanescentes se estende do km 300, em Laguna, até o km 358, em Sangão e já construiu e liberou cerca de dois mil metros de vias laterais, 1,5 mil metros de calçadas em Pescaria Brava com 2,2 mil metros construídos em na travessia urbana do bairro São Cristóvão, em Tubarão, um viaduto e quatro passarelas.