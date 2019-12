Biaggioni: Criatividade e inovação ao alcance de Laguna e região

Há mais de dez anos no ramo, atendendo clientes da terra de Anita e região, o escritório Biaggioni Arquitetura, Engenharia e Construções é referência na cidade por sua dedicação, comprometimento e qualidade no que faz. Com assinatura do arquiteto Pedro Corrêa Biaggioni, que é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), a empresa dedica-se a projetos residenciais, comerciais e corporativos.

Entre um de seus diferenciais, está a comodidade de disponibilizar ao cliente a concentração de todos os serviços relacionados ao projeto em um único lugar. Assim, o escritório realiza a devida assistência em todas as fases de trabalho, desde a análise de viabilidade do empreendimento, levantamento topográfico, desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e complementares, gerenciamento de obra, paisagismo e projeto de interiores.

Movido a desafios, Pedro busca satisfazer o cliente de acordo com suas necessidades e desejos. “Em cada projeto você realiza o sonho de alguém. Dessa forma, é indispensável estar atento ao que é idealizado, agregando experiência e bom senso, desenvolvendo projetos práticos, funcionais e que superem as expectativas”, ressalta o arquiteto

Seja em projetos de cunho imobiliário, comercial ou industrial, a Biaggioni, desde sua criação, em 2009, se pauta por uma linha contemporânea, em busca de soluções que ofereçam ousadia e praticidade. Com profissionais especializados em todas as fases do projeto, da concepção ao acabamento, a empresa não apenas garante a otimização do processo arquitetônico em seus mais diferentes níveis, como assegura a execução da obra de forma fidedigna ao projeto, através de um acompanhamento especializado, o que garante a qualidade dos serviços e a economia de material e recursos financeiros.

Áreas de atuação:

Projetos Residenciais; Projetos Comerciais, Industriais e Institucionais; Execução de Obras.

Projetos

Arquitetônico; Complementares; Paisagístico; Interiores; Assessoria e Consultoria; Incorporação de Imóveis; Planilha Orçamentária; Regularização de Imóveis em Geral; Estudo de Impacto de Vizinhança; Restauração e Revitalização e Urbanismo.

Execução de Obras

Acompanhamento; Definição de cronograma e orçamento; Seleção de fornecedores; Equipe com profissionais qualificados; Supervisão em todos os processos e etapas; Checklist; Relatórios para acompanhamento do cliente e Sistema Turn Key (Chave na mão).

Decoração

Acabamentos em geral; Iluminação/Luminárias; Cortinas/Colchas/Persianas/Papel de parede/Tapete; Móveis sob medida; Marcenaria em geral/Estofados; Cabeceiras/Sofas/Almofadas/Poltronas/Cadeiras; Rodapés/Pisos Vinílicos; Gesso/Mármore/Granitos; Objetos decorativos

Serviço

Biaggioni Arquitetura,

Engenharia e Construções

Avenida João Pinho, 442 – Mar Grosso

Telefone: (48) 36443653

WhatsApp: (48) 984557008