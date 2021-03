Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi – Senado vai realizar sessão solene

O senador Esperidião Amin (PP-SC), teve aprovado requerimento, tendo como coautores os senadores Dario Berger (MDB-SC), Jean Paul Prates (PT-RN), Paulo Paim (PT-RS), Daniella Ribeiro (PP-PB) e Flávio Arns (PODEMOS-PR). para que seja realizada uma Sessão Especial, no Plenário do Senado Federal, a fim de comemorar o Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi – A Heroína de Dois Mundos, que transcorre em 30 de agosto de 2021. A data para homenagem ainda será definida, mas provavelmente em agosto.

Livro dos Heróis da Pátria

Comissão Estadual

CulturAnita

O requerimento de Amin

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial, em data oportuna, a fim de comemorar o Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi – A Heroína de Dois Mundos, que transcorre no dia 30 de agosto de 2021.

JUSTIFICAÇÃO

Em 30 de agosto de 1821, nascia em Laguna, Santa Catarina, Ana Maria de Jesus Ribeiro, depois conhecida como Anita Garibaldi – “A Heroína de Dois Mundos”.

Ao lado do seu companheiro de vida, Giuseppe Garibaldi, essa forte mulher catarinense lutou, tanto na América, quanto na Europa. De 1839 até 1849, participou de batalhas que tinham como ponto fundamental o ideal republicano.

Anita atuou em inúmeros confrontos com armas em punho. Foi capturada e fugiu pela mata por mais de uma semana. Salvou o filho recém-nascido, partindo a galope, no meio da noite. Após a derrota dos farrapos em Santa Catarina, fugiu com o seu amado para Montevidéu, no Uruguai, onde teve mais três filhos, enquanto o marido lutava ao lado dos republicanos uruguaios, contra a invasão argentina comandada pelo caudilho Juan Manuel Rosas. Foi para Itália, acompanhou muitas vitórias e derrotas de Garibaldi em batalhas, cuidou de feridos e organizou hospitais. Conheceu reis e revolucionários. Foi perseguida até morrer. Virou um mito!

Anita morreu nos braços de Garibaldi, em 04 de agosto de 1849, aos 28 anos de idade, numa fazenda em Mandriole, 400 quilômetros ao nordeste de Roma, na Itália, fugindo do Exército austríaco. Na Itália é venerada como heroína da unificação: “Mãe da Pátria Italiana”. Naquele país foi erguido um monumento em homenagem à Anita Garibaldi, na colina de Gianicolo em Roma, que representa a heroína em cima de um cavalo, lutando e protegendo o filho.

No Brasil, a casa onde Anita Garibaldi residiu em Laguna, Santa Catarina, foi transformada em museu aberto, reunindo o acervo histórico das batalhas e objetos que pertenceram a heroína.

Em 30 de abril de 2012, foi sancionada a Lei 12.615, que inscreveu o nome de Anita Garibaldi – Ana Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria.

O Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura, publicou a Portaria nº 39/2019, de 15 de julho de 2019, instituindo e nomeando a Comissão Estadual comemorativa ao Bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi que coordenará as atividades a serem realizadas.

O Instituto Cultural Anita Garibaldi (CulturAnita) celebrou convênio com diversas instituições italianas, visando celebrar no Uruguai, na República de San Marino, na Itália e no Brasil, o Bicentenário de Nascimento da Heroína.

Como símbolo do Bicentenário foi adotado um híbrido de uma rosa, criada na Itália para ser plantada, inicialmente, nas cidades onde Anita construiu sua saga e, cujo híbrido foi reproduzido in vitro no Brasil pela UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina. Esse símbolo, posteriormente, será plantado em vinte cidades italianas e em sete cidades catarinenses, com o apoio da Embaixada e do Consulado Italiano, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina.

Nesse sentido, ocorrerão homenagens ao longo deste ano, em comemoração ao Bicentenário de Anita Garibaldi, em várias cidades nos quatro países mencionados.

Diante de todo exposto, consideramos importante que o Congresso Nacional também participe das justas homenagens ao Bicentenário de Nascimento da Heroína, com a realização de uma Sessão Solene no Plenário do Senado Federal, a ser agendada, se possível, em agosto deste ano.

Para tanto, solicitamos o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2021.

Senador ESPERIDIÃO AMIN