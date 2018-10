A FCC – Fundação Catarinense de Cultura e o IHGSC – Instituto Histórico e Geo grafico de Santa Catarina, integrados na parceria com o CULTURANITA para formar as comissões municipais visando as comemorações que ocorrerão em Santa Catarina

Tendo em vista as comemorações do BICENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE ANITA GARIBALDI, que acontecerão, no ano de 2021, na tarde de quarta-feira, 3, reuniram-se na capital com dirigentes da Fundação Catarinense de Cultura e do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, os presidentes Adilcio Cadorin, do CulturAnita – Instituto Cultural Anita Garibaldi e Márcio José Rodrigues Filho, da FCC – Fundação Catarinense de Cultura, para definirem os critérios e assim iniciar as articulações necessárias à formação de uma Comissão Estadual, que se encarregará de recepcionar e abrigar os projetos dos eventos que deverão acontecer em 2021, e que serão organizados pelas comissões municipais de Laguna, Tubarão, Anita Garibaldi, Imbituba, Lages e Curitibanos, pois como se sabe, foram nestas cidades catarinenses que a Heroína Anita Garibaldi marcou com sua presença alguns acontecimentos épicos da Revolução Farroupilha em Santa Catarina.

Na ocasião, o presidente do CulturAnita, Adilcio Cadorin, entregou ao presidente Oseas Mafra, da FCC, e ao seu Diretor de Projetos, Ivan Carlos Schmidt um exemplar do livro Una Rosa Per Anita, contendo um projeto desenvolvido na Itália pelo Museu Renzi, que adotou um híbrido de rosa especialmente fomentado e que foi denominado de Rosa de Anita, para ser distribuído e cultivado em todas as cidades nos quatro países onde Anita distinguiu sua história.

Tendo em vista que estas cidades catarinenses já estão organizando suas comissões municipais, ficou designado o dia 30 de outubro para a realização da primeira reunião de trabalho com vistas a constituição de uma Comissão Estadual, que absorverá os planos dos municípios, que passarão a integrar um único projeto, a ser apresentado ao Governo Federal.

Por decisão unânime da Diretoria do IHGSC – Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, a instituição aceitou o convite do CulturAnita para que seja um dos entes promotores destes eventos que acontecerão em Santa Catarina. Segundo o presidente Augusto Cesar Zeferino, o IHGSC irá propor à Comissão Estadual, que insira na programação a realização de dois simpósios sobre a vida e a história de Anita Garibaldi, a serem realizados em 2021, sendo um em Laguna, e o outro em uma cidade italiana, a ser definhada pelo Museu Renzi.