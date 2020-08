Há cerca de quatro meses, capturas com drone, mostrando vários ângulos de Laguna através de foto ou vídeo, vem ganhando as redes sociais. O JL foi em busca do autor que assina o perfil @lagunaaeroimagens para descobrir um pouco mais sobre esse interessante trabalho.

Foi com o empréstimo de uma câmera fotográfica, que o lagunense Bismarck Medeiros Marinho teve seu primeiro contato com o mundo das imagens: “Começou de forma despretenciosa. Gosto muito de bater fotos de paisagens. Cheguei a ter uma página no Facebook, com fotos de Laguna feitas com uma câmera semi-profissional”.

Filho de dona Luciana e “seo” Adilton, ele conta como surgiu a modernização do seu hobby: “Há algum tempo comentei com minha esposa sobre a vontade de comprar um drone e ela de pronto me deu todo apoio. A conta no Instagram veio em seguida, com o intuito de dar mais visibilidade e mostrar as imagens para mais pessoas, indo além do meu círculo de amigos”.

Sobre os lugares que mais lhe encantam na captura de cenas, ele cita alguns: “ Gosto de muitos dos pontos turísticos de Laguna, mas o Farol de Santa Marta é meu preferido. Ainda tenho muitas ideias para explorar por lá. Tenho muitas localidades que ainda não registrei. A Barranceira, por exemplo, me chama bastante atenção. Passo por lá todos os dias e no final de tarde tem um pôr do sol muito lindo”.

Paralelo ao universo das imagens, Bismarck é concursado e atua na prefeitura de nossa cidade, como motorista da unidade de saúde da Caputera: “Minha rotina é levar meus colegas da unidade de saúde, enfermeiros, técnicos e médicos, para realizarem curativos e visitas médicas nas casas de pacientes que estão impossibilitados, encaminhar os pacientes para consultas, além de outras demandas”.

Nas horas de folga, ele não abre mão de estar com seu “passatempo”: “Aproveito o tempo livre para fazer meus voos com drone e registrar belas imagens da cidade. O vídeo de homenagem aos 344 anos de Laguna, por exemplo, levou em torno de 3h30”.

Tendo como inspirações a avó e mãe, o focalizado procura não fazer tantos planos: “Sem passado e sem futuro. Eu vivo um dia de cada vez”.