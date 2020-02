Bloko Rosa: Contagem regressiva para o melhor sábado do ano

Renato Braz, líder e organizador do Bloko Rosa, conta aos leitores do JL um pouco mais sobre a trajetória e as novidades do maior bloco organizado da região sul. Vale lembrar, que os ingressos para a maior festa do sábado de Carnaval já está com os setores Camarote Open e Backstage esgotados, restando poucas unidades para pista. Este ano, a concentração na praça Seival abre suas portas a partir das 17h, com muitas novidades que irão surpreender os foliões.

Como tudo começou

“Há cerca de 22 anos as pessoas ainda tinham uma mente muito conservadora em relação ao Carnaval de praia. Eu e meu grupo de amigos apostamos na ideia e com o intuito de preservarmos nossos carros, compramos um conversível, pintamos de rosa e fomos curtir o dia de festa. Nos anos seguintes continuamos com a mesma organização, confeccionando camisetas para toda turma. Curiosamente, muitas pessoas começaram a vir perguntar quanto custava para ter acesso ao bloco. Apesar de ninguém ter colocado fé, foi ali que percebi que era possível abrir uma opção para o público.”

A transformação

“No ano de 2004 foi dado o start oficial do evento. Coloquei 1200 ingressos disponíveis ao público. Tudo começou de forma tão descontraída, que optei por colocar a palavra bloco com “k” por não saber se já existia semelhante registrado em algum lugar do país. A moda pegou a ponto de muitos grupos aderirem ao nome “bloko” também.”

Evolução

“No decorrer dos anos apostei em novidades, aumentei a capacidade de público e de segurança. Costumo frisar que não tenho reserva técnica, não guardo ingressos, portanto, todos realmente acabam antes do sábado de Carnaval.”

Aquecimento na economia da cidade

“Para se ter uma noção do impacto que o Carnaval dos blocos tem na cidade, em especial o Bloko Rosa, costumo citar as reservas dos hotéis, os quartos para os artistas, banda e sua produção, sem contar o comércio em geral, que lucra com a customização de abadás, aviamentos, salões de beleza, roupas e calçados em geral.”

Participações especiais e shows nacionais

“Já trouxemos celebridades como Mário Frias, Gustavo Leão, Malvino Salvador, Luciano Szafir, José Loreto, Bruno Gissoni, Jesus Luz e Caio Castro, que marcaram presença na concentração e alguns deles, ainda em cima do trio elétrico arrastaram milhares de foliões que seguiam pela avenida, e mais recentemente pela orla do Mar Grosso. Os shows nacionais vieram como uma forma de consolidar ainda mais a grande festa do sábado de Carnaval. No palco do Bloko Rosa já passaram grandes nomes do cenário musical, como Luan Santana e Lucas Lucco.”

Uma nova identidade

“A dedicação em sempre proporcionar um Carnaval inesquecível tem que ser transmitida pelo simples olhar de quem admira e se identifica. Para este ano, foram propostas muitas novidades, a começar pela composição de cores da marca e do abadá, que agora vai muito além do rosa.”

Atrações

“O axé é o ritmo oficial do Carnaval brasileiro e não poderia ficar de fora. Foi um pedido dos foliões que foi acatado. A escolha da banda Jammil e uma noites se deu por ser um dos maiores shows da Bahia, com sucessos que arrastam multidões como “Celebrar”, “We are Carnaval” e “Praieiro”. Para completar a festa, o funk também se fará presente através do Mc Wm, que trará um funk animado e para todos os públicos.”

Setores

“Foram feitas três áreas de qualidade para o nosso público. O Camarote open bar, além de proporcionar maior conforto traz open bar de água, refrigerante, cerveja e vodka. No Backstage é possível ter acesso a uma área privilegiada, bem em frente ao palco. Também oferece open bar (água, refrigerante, cerveja, vodka, energético e espumante). Além disso, conta com banheiros exclusivos e garçons. A pista fica para quem gosta do fervo, de assistir aos shows em meio a galera, com toda segurança e energia do melhor bloco de Carnaval do sul.”