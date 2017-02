Bloko Rosa: Mais de 4,5 mil pessoas já garantiram a participação no maior bloco de Carnaval de SC

As presenças vip do camarote mais desejado do Carnaval Lagunense estão atraindo milhares de foliões. A festa ocorre no sábado de carnaval, 25, na Praça Chico Pinho.

O ator Caio Castro e o DJ Jesus Luz são as atrações do Bloko Rosa 2017, com os ingressos já estando no terceiro lote e a procura continuando intensa. O Bloko Rosa é considerado o maior bloco de carnaval organizado de Santa Catarina e, a cada ano, muitas surpresas inovam essa grande festa.

Conhecido por papéis marcantes, o ator Caio Castro estará curtindo o nosso Carnaval. A participação do global tem atraído muitos foliões e, a organização do evento acredita que esta será uma das melhores edições. Nos projetos profissionais do ator, ele será o protagonista da nova novela das seis, da Rede Globo, Novo Mundo, interpretando Dom Pedro I.

As atrações musicais também são motivo de muita expectativa. Desta vez, o DJ Jesus Luz, reconhecido também como ator e modelo é participação confirmada, além do sertanejo Téo Abreu, a banda Jeito Louco e o DJ Paulo Wilson, que prometem ‘incendiar’ o palco da folia. Já na avenida, o trio elétrico será comandado pela banda oficial do carnaval, Juízo Final.

O evento é um dos mais esperadas do verão catarinense e, nesta edição a estrutura tem algumas novidades. Qualidade é a palavra de ordem para garantir maior conforto aos 6 mil foliões. A venda online dos ingressos está disponível nos sites www.abadalaguna.com.br, e www.minhaentrada.com.br ou na loja física, localizada na Praça República Juliana, no Centro Histórico de Laguna e na loja Recanto. Em Tubarão, no Canario Café e Multisom e outras cidades, nas lojas Multisom.