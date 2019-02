Boeira destinou 100 mil para o Hospital de Laguna

O Vereador Peterson Crippa da Silva, acompanhado do secretário de Saúde, Henrique Souza, de Pescaria Brava, na segunda-feira,11, fez a entrega a Regina Ramos dos Santos, do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, de oficio enviado pelo ex-deputado federal Jorge Boeira, informando que havia destinado emenda de R$100 mil para a nossa casa de saúde e que deverá ser pago ainda no primeiro semestre.

Eleição de nova diretoria

Marcada para a próxima terça-feira, 19, entre 12h e 17h, a eleição da nova diretoria e conselho fiscal do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, biênio 2019/2021. A posse acontecerá após a apuração. Com apenas uma chapa registrada, encabeçada pelo médico Fernando Pache, poderão votar apenas os associados com filiação há mais de um ano e que estejam quites com o pagamento das mensalidades.

A chapa completa

Fernando Henrique Souza Pache, para presidente e como titulares Tatiana Mansur Blosfeld, Cheyenne Andrade Leandro, Sílvio Barbosa de Castro e Porfírio Santos Gomes. Suplentes – Roberto Norberto Machado, Marcos Antônio de Andrade, Zeno Alano Vieira, Rosângela Brum F. dos Santos e Juliano José Braum. Conselho Fiscal – Titulares – Rosinete Silveira Ramos, Mário Manuel Portela Martins e Maurício Moysés Menezes. Suplentes -Ageu Nunes de Andrade, Gerci Vieira Machado e Elton Martins dos Santos.