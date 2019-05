Um lagunense é destaque na arbitragem nacional

Depois de apitar a final do Estadual Catarinense, no domingo, 21, quando o Avai conquistou o título, Bráulio da Silva Machado, nascido em Laguna em 18 de maio de 1979, filho de Sirlei Regina e Jorge Luiz Machado, de saudosa memória, e já figurando entre os melhores do Brasil, aliás é o árbitro FIFA de Santa Catarina, iniciará um novo tempo, comandando os jogos da série A do Campeonato Brasileiro.

Sem esquecer que em janeiro passado, fez o primeiro treinamento oficial em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol, em companhia dos principais juízes e assistentes do continente, quando por quatro dias, preparou-se para as competições deste ano, como Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa América e mundiais de categorias de base, além de já estar aguardando a próxima Copa do Mundo.

Mais história

No currículo de Bráulio, constam também as finais da Copa SC 2011 (Joinville 4 Brusque 0), da segunda divisão de 2012 (Camboriú 1 Atlético de Ibirama 1) e da terceira divisão de 2017 (Blumenau 4 Curitibanos 2) e em 2018 (Próspera 1 Itajaí 1). À nível nacional foi árbitro nas decisões da Série D de 2015 (Botafogo-SP 3 River-PI 2, da Série B de 2016 Atlético-GO 2 Bahia 1) Série A de 2017 (Corinthians 3 Fluminense 1) e da Primeira Liga de 2017 (Londrina 0 (4) Atlético-MG 3 (0)). Em 2019 apitou 12 jogos, dos quais, sete pelo Catarinense. Atuou em dois jogos da Copa Sul-Americana, dois pelo Sul-Americano Sub-17, no Perú e outro na Taça Libertadores da América.