Aos 19 anos, a manicure Brenda Leopoldo Fermino já acumula sete anos de experiência na área. Filha de dona Eliene Leopoldo e de “seo” Antônio Fermino, a focalizada conta aos leitores como tudo começou: “Sempre gostei de cuidar das minhas unhas. Lembro que quando ia na casa da minha saudosa madrinha, ela tinha muitos esmaltes, e eu adorava brincar com esse universo. O tempo passou, e o que era um passatempo de criança, se transformou em profissão”.

Mãe de Lorenzo, ela aponta o que não pode faltar como características para quem lida com esse tipo de serviço: “Além de saber fazer e gostar do que faz, o bom atendimento é essencial. Simpatia e atenção à cliente são primordiais”, explica.

Quando questionada sobre o que sua atividade tem de melhor, elenca: “Acho muito interessante o quanto é possível estreitar os laços com as clientes. Criar muito além da fidelização, uma amizade. Também não posso deixar de citar minhas colegas de trabalho. Tenho uma boa convivência e parceria com todas elas e vejo isso como algo essencial, afinal durante muitos dias, passo mais tempo no salão do que na minha casa”.

Nas horas de folga, a manicure não dispensa a oportunidade de estar próxima daqueles que mais gosta: “Dedico meus preciosos momentos de folga a minha família e meus amigos. Não importa a programação, desde que esteja na companhia de pessoas especiais”.

Para o futuro, a mamãe coruja coloca o filho em primeiro lugar: “Como todo profissional, quero consolidar meu nome na área, prosperar financeiramente, mas nada se compara a oportunidade de dar um bom futuro ao Lorenzo. Vivo por ele e nunca medirei esforços para fazê-lo feliz”.