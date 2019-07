“Brincando nas férias” do Sesc resgata brincadeiras tradicionais

O projeto oferece uma programação qualificada para as crianças no período de recesso escolar, em julho. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no espaço Relacionamento com Clientes das Unidades do Sesc em Santa Catarina

O tema “Jogos, Brinquedos e Brincadeiras Brasileiras” norteia as atividades da edição de inverno do projeto Brincando nas Férias, que acontece nas Unidades do Sesc/SC, em julho. Consolidada como uma opção de lazer e recreação de confiança para os pais, a colônia de férias da Instituição oferece atividades lúdicas e educativas para as crianças no período de recesso escolar.

Em cada cidade, há um calendário específico de realização e uma programação especial envolvendo a temática proposta, oportunizando o brincar de forma divertida e educativa. As inscrições podem ser efetuadas na Área de Relacionamento com Clientes das Unidades, para crianças de 3 a 6 anos e de 7 a 10 anos, em turmas diferentes.

A programação proposta tem o objetivo de resgatar a cultura das brincadeiras tradicionais, como amarelinha, peteca, cama de gato, cirandas, pipa, elástico, carrinho de rolimã, bolhas de sabão, bambolê, pião, esconde-esconde, pega-pega, passa anel, entre outras. Também serão realizados jogos cooperativos, de tabuleiro e desafios, oficinas lúdicas, gincanas, caçadas, passeios, dinâmicas de integração, além de atividades esportivas e recreativas que estimulam o raciocínio lógico e a coordenação motora. No roteiro de cultura, apresentações artísticas, contação de histórias, música e teatro trazem o tema à tona. As ações são desenvolvidas com ênfase em conteúdos socioculturais, educativos e multidisciplinares: artísticos, culturais, físico-esportivos, manuais e sociais.

“Com o avanço da tecnologia as crianças estão trocando brinquedos e brincadeiras tradicionais por aparelhos eletrônicos. Mas, com brincadeiras atrativas e diversificadas, podemos proporcionar essa desconexão com o mundo virtual e resgatar a essência do brincar”, declara Giseli Mara Schena, gerente de Lazer do Sesc/SC.

Criado em 1990, o Brincando nas Férias do Sesc está consolidado como uma opção de lazer e recreação de confiança para os pais. Por meio das atividades propostas, os participantes têm a oportunidade se socializar, criar novos laços de amizade, além de despertar o gosto pelos esportes, jogos, brincadeiras e artes.

Vai começar o brincando nas férias do Sesc de Laguna!

Atividades de lazer, jogos, oficinas, passeios, diversão e muitas brincadeiras!

22 a 26 de julho das 13h30 às 18h. Para crianças de 03 a 10 anos. Inscreva-se já! Vagas limitadas. Informações pelo telefone (48) 3644-0152