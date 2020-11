Foi atuando como técnica de enfermagem no Rio de Janeiro, sua terra natal, que Bruna Cristina de Araújo Flor Matozini teve seu primeiro contato com a Fonoaudiologia. O interesse foi tanto, que a filha de dona Lúcia Cristina e de “seo” Silas, foi buscando cada vez mais informações sobre o segmento: “Acompanhei uma fonoaudióloga em atendimento e fui conversando com ela sobre o papel deste profissional. Depois disso, fui fazer faculdade na área e sou muito grata por ter escolhido essa atividade”.

Aos 25 anos, casada com Marcus Vinicius, realiza atendimentos no consultório e à domicílio: “É muito bom ajudar os pacientes a conquistarem bem estar e uma vida com qualidade. Me realizo quando o resultado também é visto pela família. O reconhecimento desperta muita gratidão”.

Cursando especialização em Fonoaudiologia Educacional e em Educação Especial, Inclusiva e Libras, ela aponta aquele que considera seu maior desafio: “Restabelecer a qualidade de vida do paciente, sem que haja pressa para obter o resultado esperado”.

Para o futuro, os planos de Bruna são muitos: “Quero muito abrir minha própria clínica, ser bem sucedida e reconhecida por meu trabalho e ser mãe”.