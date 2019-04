Cacau Show é o endereço certo nessa Páscoa

Referência em nosso país quando o assunto é chocolate, a marca Cacau Show é a garantia de produto de qualidade aliado ao bom preço. Aproveitando a boa fase dos chocolates nacionais, que nunca foram tão bons – resultado do aprimoramento do cultivo, da torra, do processamento e também da elaboração, o JL foi visitar a franquia da Cacau Show em nossa cidade e apresenta algumas dicas de presente para Páscoa.

OVO CHOCOBICHOS

Ovo de chocolate ao leite 80 gramas. Acompanha um chaveiro de pelúcia Chocobichos, que este ano apresenta a coleção volta ao mundo, com a pelúcia de animais como panda, urso polar, rinoceronte e pinguim. R$ 29,90

OVO CLÁSSICOS SORTIDO

Ovo de chocolate ao leite 350 gramas, com casca de chocolate ao leite, bombom maciço de chocolate ao leite, bombom de cereja ao licor e bombom sabor chocolate. R$ 49,90

BOLSA CAPRICHO COM OVINHOS

Para as meninas descoladas, além dos ovinhos de chocolate ao leite com recheio sabor brigadeiro, o produto da Capricho vem com um porta-make com espelho, com acabamento de glitter. R$ 59,90

TRIO GOURMET

Três meias cascas de chocolate ao leite recheadas de cocadinha, brigadeiro, e casadinho para comer de colher. R$ 62,90

OVO CLÁSSICOS MEZZO

O ovo Clássicos Mezzo, 200 gramas, agrada os amantes de chocolate ao leite e branco. Em uma linda embalagem, vem com tabletes 5g ao leite e branco no interior. R$ 34,90

CAIXA PRESENTE LACREME

Um gosto inesperado: você fecha os olhos de tão bom. LaCreme é um chocolate que derrete na boca. Deliciosas trufas artesanais em uma linda embalagem. R$ 44,90

DREAMS 5 CHOCOLATES

Esta novidade é para quem ama chocolate! 5 intensidades diferentes em um único ovo de 400 gramas. Cascas de chocolate ao leite 34% e intenso 70% cacau, recheado com trufa de chocolate branco e 55% e com granulado de chocolate intenso. R$ 59,90