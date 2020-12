Caixa promove reunião com prefeito eleito

Na última terça-feira, 15, a Caixa, através de Márcia Azevedo, coordenadora da REGOV Criciúma, Ednei Celestino, superintendente de Governo, de Florianópolis, Bruno Piva Búrigo, superintendente de Varejo, de Tubarão e Tommy Pretto da Silva, gerente geral de Rede da Agência Laguna, promoveu importante reunião com o prefeito eleito Samir Ahmad, apresentando ao novo chefe do executivo lagunense, números da instituição em nossa cidade em todo o decorrer de 2020, como o pagamento de programas sociais e benefícios ao trabalhador, totalizando de janeiro a outubro, R$ 22,3 milhões, auxilio emergencial de R$ 42,78 milhões até novembro passado, R$ 11,48 milhões de contratos de repasse do OGU, contratos de financiamento com a prefeitura na ordem de R$ 12,96 milhões em 2020, R$ 10,9 milhões de financiamento habitacional, R$ 24 milhões de crédito comercial para pessoas físicas e jurídicas e mais de R$ 5 milhões pela linha Pronampe, contemplando dezenas de empresas na terra de Anita.

De acordo com o gerente Tommy, no ano, até aqui, só através da Caixa, mais de R$ 120 milhões entraram em Laguna, logo chegando a 107% da arrecadação do município, além da aprovação de R$ 7 milhões através do Programa Finisa.

Durante a reunião foi apresentada a situação das obras com gestão da Caixa, no município, assim como as soluções que ela tem para nossa cidade, com citação do Caixa Políticas Públicas, Assessoramento Técnico nas estruturações das concessões e PPP nos setores de saneamento ambiental, resíduos sólidos urbanos, iluminação pública, sócioeducativo, abastecimento de água, para habitação através do Programa Casa Verde e Amarela, além das disponibilização do Portal Universidade Caixa Poder Público, ambiente de aprendizado online dedicado ao acesso de forma gratuita de conteúdos educacionais voltados a capacitação de gestores e equipe técnica dos entes públicos.