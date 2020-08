Câmara aprova férias do prefeito

Durante a sessão realizada esta semana, por maioria, a Câmara de Vereadores, através do decreto legislativo 006/2020, aprovou o pedido de licença do prefeito Mauro Candemil, para gozo de férias.

Conforme o artigo primeiro do projeto, “fica aprovado de acordo com o artigo 67, III da Lei Orgânica do Município, o pedido de autorização do prefeito Mauro Candemil, para gozo de férias a partir do mês de agosto de 2020, pelo período máximo de 30 dias.”

Denominação de ruas

Tramitando na mesma sessão projetos de denominação de ruas, como as que levam os nomes de Antônio Rosa Martinho, em Ribeirão Pequeno, de autoria do Vereador Thiago Duarte de Oliveira(MDB) e Claudionor Dias Pereira, no Loteamento Lurdinha Schiefler, de autoria do Vereador Osmar Vieira (PSDB