Câmara aprova homenagem a União dos Artistas

Balancete Financeiros meses novembro e dezembro/2022

AUTORIA: Poder Executivo

RESUMO: Balancetes financeiros da prefeitura municipal de Laguna relativos aos meses de novembro e dezembro de 2021.

Discussão/Votação

Única: APROVADO POR MAIORIA

Balancete Consolidado/2021

AUTORIA: Poder Executivo

RESUMO: Balanço consolidado da prefeitura municipal de Laguna do ano de 2021.

Discussão/Votação

Única: APROVADO POR MAIORIA

Balancete Financeiros meses janeiro e fevereiro/2022

AUTORIA: Poder Executivo

RESUMO: Balancetes financeiros da prefeitura municipal de Laguna relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Discussão/Votação

Única: APROVADO POR MAIORIA

Projeto de Lei n. 0008/2022

AUTORIA: Rodrigo Bento

RESUMO: Dispõe sobre denominação da praça pública localizada na rua Almirante Lamego, no bairro Campo de Fora, defronte A Banda União dos Artistas.

Discussão/Votação

Primeira: APROVADO POR UNANIMIDADE

Grande Expediente

Em primeira votação, por unanimidade na sessão ordinária desta semana, a Câmara de Vereadores de Laguna, aprovou projeto de autoria do Vereador Rodrigo Bento (PL)que dá denominação de praça entre o Campo de Fora e o centro histórico, de Banda União dos Artistas, logo homenageando a querida instituição que na próxima terça-feira, 3, completará 162 anos de atividades. A registrar que o projeto ainda será apreciado mais uma vez, para posterior encaminhamento ao executivo. Outros projetos também receberam aprovação.

Fazendo uso da palavra no Grande Expediente o vereador Rodrigo Bento, PL, elogiou o trabalho em conjunto para realização do Carnaval de Laguna, na semana passada, agradecendo a todos os envolvidos. Crítico contumaz do setor de Educação no município, o edil também comentou sobre problemas na área e que na sua visão estaria certo ou errado, alertado para a necessidade de reparos no telhado e de outras instalações do Caic, no bairro Portinho. Encerrou sua fala comentando o mutirão de limpeza na localidade de Parobé, sugerindo que este tipo de trabalho deve ser feito regularmente, pelo menos a cada dois anos, disse.