Câmara: Comunidade não quer fechamento de escola

O plenário da Câmara de Vereadores de Laguna, na sessão de 3ª feira, 19, foi lotado por moradores de comunidades do distrito de Ribeirão Pequeno, preocupados que estão pelo fechamento ou junção de turmas em alguns estabelecimentos.

Convocação

Com a assinatura de 12 vereadores, (apenas o vereador Kleber Rosa-PP, não assinou), o Legislativo aprovou a convocação da secretária de Educação, Karmensita Cardoso, que deverá explicar em detalhes o que ocorre, certamente apresentando o número de alunos de cada escola.

Projetos aprovados

Na sessão desta semana, por unanimidade, em primeira votação, foram aprovados os projetos 005, que institue o Programa Remédio em Casa, do vereador Rhomening Rodrigues (PSD), 007 que dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado “boca de lobo inteligente”, do vereador Osmar Vieira (PSDB), 008, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal, da Mesa Diretora, o 002, do vereador Adilson Paulino, que institue o Programa adote uma escola e em segunda votação, também por unamidade, o 001, da Mesa Diretora, que autoriza o Poder Legislativo a dar baixa em bens móveis inservíveis.

Já o projeto 009, do vereador Peterson Crippa da Silva (PP), que proíbe a locação de veículos nos Poderes Executivo e Legislativo, teve aprovado pedido de vistas do vereador Kleber Rosa (PP).