Câmara devolve quase hum milhão para o Executivo

De janeiro de 2017 a setembro de 2019, de acordo com números apresentados pelo setor de Contabilidade, a Câmara de Vereadores de Laguna, já devolveu aos cofres da prefeitura, nada menos que R$922.418,34, amealhados a partir de contenção de despesas, como redução no valor de diárias e claro, de gestão, como destacou na tribuna, durante sessão ordinária do dia 17, o presidente Cleosmar Fernandes (MDB), certamente amenizando a crise financeira que assola a administração municipal. “Estes recursos podem ser utilizados como o prefeito quiser, inclusive na área de saúde, como repasse ao Hospital, realização de exames e cirurgias”, sugeriu Fernandes que antecipou que até o final de ano o total deverá ultrapassar hum milhão de reais.

Lembrando que em 2017 foram devolvidos R$ 460.909,85, em 2018 R$ 290.829,48 e em 2019, até agora, R$170.679,01, totalizando R$922.418,34.