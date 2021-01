Câmara empossa e elege nova mesa diretora

Após a posse às 10h de amanhã, 1º, a Câmara de Vereadores de Laguna promoverá a eleição de sua mesa diretora, especialmente para os cargos de presidente, vice presidente e secretário.

A votação é secreta e para ganhar um cargo na mesa é preciso o apoio da maioria, ou seja 7 votos.

Também na sessão de amanhã, serão conhecidos os membros das comissões da Câmara para a próxima legislatura.

Os vereadores

ANDERSON SILVEIRA DE SOUZA, o Maninho da Barra, PSDB, 33 anos, nascido em 30.11.87, com Ensino Médio Completo, solteiro, obteve 563 votos.

DEISE DAIANA XAVIER CARDOSO, MDB, 39 anos, divorciada, nascida em 26.07.81, Advogada, recebeu 899 votos.

EDI GOULART NUNES, o Edinho, PSD, 45 anos, nascido em 18.12.75, com Ensino Médio Completo, É agente administrativo, casado, e recebeu 633 votos.

EDUARDO NACIF CARNEIRO, o Dudú, PSL, 47 anos, nascido em 28.10.73, solteiro, Superior Incompleto, empresário, foi eleito com 341 votos.

GUSTAVO CYPRIANO DOS SANTOS, PSL, 23 anos, nascido em 05.09.97, solteiro, Superior Completo, empresário, recebeu 946 votos.

HIRÃ FLORIANO RAMOS, MDB, 54 anos, nascido em 30.06.66, casado, com Superior Completo, é advogado e recebeu 889 votos.

JALEEL LAURINDO FARIAS, PSDB, 34 anos, nascido em 03.07.86, com Superior Completo, empresário, foi eleito com 784 votos.

KLEBER ROBERTO LOPES ROSA, o Kek, PSL, 54 anos, nascido em 190166, casado, com Ensino Médio Incompleto,já era vereador. Foi eleito com 1.128 votos.

LUIZ OTÁVIO PEREIRA, o Tavinho, 59 anos, nascido em 27.05.61, PSL, casado, Ensino Médio Completo, é servidor público municipal. Recebeu 717 votos.

NÁDIA TASSO LIMA, 59 anos, nascida em 11.03.61, casada, Superior Incompleto, já era vereadora. Eleita com 468 votos.

PATRICK MATTOS DE OLIVEIRA, o Patrick da Nega,MDB, 42 anos, nascido em 27.01.78, Ensino Médio Completo, comerciante. Eleito com 958 votos.

RODRIGO BENTO, PL, 42 anos, nascido em 21,12,78. Casado, com Superior Completo, é professor. Recebeu 326 votos.

RHOOMENING SOUZA RODRIGUES, PSDB. 31 anos, nascido em 28.07.89, solteiro, com Superior Completo, já era vereador. Foi eleito com 865 votos.