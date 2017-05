Câmara homenageou Polícia Militar

Durante a sessão ordinária, 3ª feira(2), a Câmara de Vereadores de Laguna, por proposição do vereador Osmar Vieira (PSDB), promoveu uma homenagem à Polícia Militar de Santa Catarina, em função de seus 182 anos de criação.

Presente à sessão, o Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes, comandante do 28º Batalhão da PM, em nossa cidade, recebeu uma placa comemorativa do Poder Legislativo, além da manifestação de todos os vereadores que reconhecem e apoiam a instituição. Para o presidente Cleosmar Fernandes (PMDB), “a Polícia Militar tem um papel fundamental na segurança da cidade de Laguna”. Mas ele também falou que é preciso um esforço de todos para que mais policiais venham compor o efetivo lagunense.

Satisfeito com a homenagem à PM, o Tenente-Coronel Jefer disse que “temos o dever de manter, juntamente com a comunidade, a segurança de todos em Laguna. Esta homenagem representa o reconhecimento desse importante segmento, que é dos vereadores”, concluiu.

No Quartel

Hoje (5), às 10h no Quartel do 28º Batalhão de PM, na praia do Mar Grosso, acontecerá uma solenidade alusiva a data, com a presença de autoridades e convidados, inclusive com homenagens a pessoas e ou entidades que de uma forma ou outra tenham contribuído com a corporação em nossa cidade.

Homenageados

Rádio Transamérica, Márcio Matos Carneiro (Jornal De Laguna), Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG/Laguna, Serviço Social do Comércio – SESC/Laguna, Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, 2º/ 2ª/ 8º BBM – Corpo de Bombeiros Militar, Mauro Vargas Candemil (Prefeito Municipal), dr. Paulo da Silva Filho (Juiz de Direito da Comarca de Laguna), dra. Fernanda Broering Dutra (Promotora de Justiça da Comarca de Laguna) e Unisul Tv (Sucursal Laguna).