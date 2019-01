Câmara Municipal de Vereadores – Nova Mesa Diretora

Em sessão realizada na manhã de terça-feira,1º, aconteceu a posse da nova Mesa Diretora, da Câmara de Vereadores de Laguna, biênio 2019/2020, com Cleosmar Fernandes (MDB), na presidência, Osmar Vieira (PSDB), na vice, Patrick Mattos de Oliveira (PP), na primeira secretaria e Rodrigo Moraes (PR), na segunda secretaria.

Presente ao ato, o prefeito Mauro Candemil saudou os edis e aproveitou para apresentar um pequeno balanço de sua administração, aliás, fazendo suas, obras do governo estadual, como as de pavimentação da estrada Bananal/Ponta do Daniel e dali até o Parobé e do “estouro” da rede de esgoto no Mar Grosso e assim colocando em risco toda a temporada, antecipando que, pelo menos 137 edificações estariam com ligações clandestinas, logo provocando o grande problema e até prometendo ações fortes contra os responsáveis.

Deixada livre a palavra, praticamente todos os vereadores fizeram uso, a maioria enaltecendo a necessidade de uma luta conjunta pelos interesses da cidade, com alguns lembrando ao prefeito Candemil que, nesses próximos dois anos, não poderá errar, acabando com as filas na saúde, por exemplo, outros afirmando que se houvesse uma ação maior ano passado, hoje não estaríamos enfrentando o problema da rede de esgoto, além do destaque ao setor gastronômico, em grande expansão em todo o município. Um dos edis lamentou a conclusão de governo do lagunense Eduardo Pinho Moreira, que trouxe grandes benefícios, sugerindo que mais do que nunca será necessária a participação de todos os vereadores, especialmente junto a deputados, para que alavanquem obras para Laguna.