Câmara rejeita vetos do prefeito

Durante a 2ª sessão ordinária realizada na última terça-feria,12, os vereadores aprovaram um e rejeitaram três, por maioria, vetos a projetos pelo prefeito Mauro Candemil.

Inicialmente, os edis aprovaram o veto ao projeto 81, do Vereador Osmar Vieira (PSDB), que buscava a implantação de bocas de lobo inteligentes. Foram rejeitados os vetos aos projetos 084, do Vereador Thiago Duarte (MDB), que propõe a instituição de programa governamental, envolvendo o lixo reciclado, o 091, do Vereador Osmar Vieira (PSDB), que institui programa/projeto governamental voltado a criação de ação voluntária da semana da gincana ecológica e 094, também de Vieira, que dispõe sobre a proibição de funções de cobrança de passagens aos motoristas de ônibus, exercida nos horários de menor fluxo do transporte coletivo municipal).

Também na sessão de terça-feira, foram aprovados por unanimidade, em primeira votação, os projetos de lei 001, da Mesa Diretora, que autoriza o Poder Legislativo a dar baixa em bens móveis inservíveis e o 004, de autoria do Vereador Cleosmar Fernandes(MDB), que inclui o parágrafo único no artigo 2º da Lei 2048/2019 e em segunda votação o projeto 095m do Vereador Thiago Duarte(MDB), que obriga a instalação e ou melhoramento de iluminação pública em todas as paradas de ônibus no município.

Comissões Permanentes de 2019

De comum acordo entre os edis, foram definidos os titulares das comissões do Legislativo, todas consideradas de importância.