Em e-mail enviado ao JL, o engenheiro Joel Gaspar de Souza, fez um contraponto a matéria veiculada na edição passada pelo Jornal de Laguna, focalizando a volta da criação de camarão em cativeiro e que, por justiça, diga-se foi um dos maiores entusiastas pela atividade em toda a região.

Confira as suas considerações e que achamos pertinentes: “Em relação a matéria de capa do nosso Jornal de Laguna, temos alguns detalhes que merecem esclarecimentos: 1- JL em sua edição de 03/10/14, mostrou a apresentação pela EPAGRI de um seminário na sede da ACCC no Iate Clube, um modelo de cultivo biosseguro de camarão de cativeiro que deu certo na localidade de Perrixil; 2- Neste modelo com recursos da FINEP/Ministério de Ciências e Tecnologia, foi implantado num viveiro de 6.000 m², um novo layout, com aplicação de um novo levantamento topográfico, onde houve mudança na altura dos taludes e profundidade dos viveiros, drenagem subterrânea do gases presentes no solo, cobertura do solo com geomembrana (lyner), novo abastecimento de água, cloração da água, povoamento com pós larvas, fornecimento de ração, aeração com aeradores de pá, e manejo e análises presuntivas do camarão; 3- Houve 3 cultivos com sucesso de produção na densidade de 35 camarões/por m², de acordo com as normas estabelecidas pela Fatma. 4- Na edição de hoje (17/03) do JL diz que o empreendedor da Fazenda ‘”definiu pela implantação de uma nova fazenda coberta”????; 5- O que o Empreendedor está fazendo a partir da fazenda implantada, foi de trocar a cloração da água pela esterilização da água a partir de equipamentos de sua criação que aumentam a temperatura da água, e inibe o aparecimento de vetores da mancha branca, que não se manifestam com a temperatura acima de 30 graus Celsius, um novo sistema de aeraçào, e da instalação de um Gerador para fornecer energia elétrica em caso de blackout, pois a densidade é de 180 camarões/m²; 6- O cultivo camarão biosseguro existe em todo mundo e também deu certo em Laguna. Não houve continuação em Laguna, porque o proprietário da Fazenda do Perrixil não quis investir mais nenhum real de sua conta particular, após o término dos recursos da FINEP; 7- Neste atual cultivo o empreendedor está bancando todas as despesas. PS: Concordamos com a falta de interesse dos órgãos públicos para o desenvolvimento da carcinicultura em nossa regiào, Na época trabalhávamos em 6 técnicos pela Epagri na região, hoje tem apenas um”