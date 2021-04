Integrante do competente time de profissionais do Hospital Veterinário Vital, a focalizada Camila Ferreira Puntel conta aos leitores do JL sobre seu dia a dia, a empatia pelos animais e os planos para sua carreira.

Aos 32 anos, a médica veterinária, recorda como surgiu o interesse pela área: “Desde criança tenho muita paixão por animais e sempre dizia que seria um dia, médica deles. Já trabalhei muitos anos na saúde humana. Sempre tive amor pela saúde e a veterinária era um grande desejo. Investi assim que tive a oportunidade“, recorda.

Com especialização em Acupuntura Veterinária, a filha de dona Maria Helena Azambuja e Lourenço Puntel elenca o que sua atividade tem de melhor: “Sem dúvidas é o contato que temos com os animais e poder melhorar a qualidade de vida deles, atuando no controle e prevenção de doenças. A satisfação de ver um bichinho sem dor e saudável, abanando o rabinho e dando lambidas na gente, não têm preço”.

A chance de ingressar no hospital veterinário surgiu ainda no estágio: “Fui muito bem recebida e agora tive a oportunidade de iniciar minha carreira profissional. Sou muito grata por estar em um local com pessoas que amam o que fazem, buscam sempre o melhor para seus pacientes. Todos são profissionais muito capacitados e trabalham em equipe”.

Entre os desafios do dia a dia, avalia: “Lidar com perdas ou com doenças de prognóstico ruim. Se sentir impotente nessas situações. Acho que inclusive o ponto negativo da profissão é não poder reverter todos os casos atendidos”.

Entre os requisitos essenciais para quem atua na área, Camila aponta alguns deles: “Acho que é necessário empatia, ética profissional, conhecimento e constante atualização”.