Gerenciar a loja “mais doce” da cidade é tarefa que a lagunense Camila Silveira Feliciano desempenha com desenvoltura.

A frente da Cacau Show, a filha de Rita e Amauri recorda como tudo começou: “Em 2012, na época com 17 anos, buscava uma oportunidade de emprego. Por coincidência, a dona Carolina, mãe do meu chefe, passou na loja em quem minha madrinha trabalha e eu estava lá. A empatia foi imediata. Conversei com ela, deixei meu currículo e um tempo depois fui chamada”.

Em um primeiro momento, a filha de Rita e Amauri ingressou na outra franquia da família, na loja O Boticário: “Fiquei alguns anos lá, até que o Júnior trouxe a Cacau Show para cidade e fui convocada para ser consultora de vendas da loja. Além de uma oportunidade profissional, vi também que seria um aprendizado para vida.

Acomodando meus patrões, consigo ter exemplos na forma de lidar com pessoas e conduzir o dia a dia com postura e atitudes corretas”, avalia.

Casada com Irani, mãe de Nicolas, a focalizada busca driblar os desafios através da sua dedicação: “ Trabalho com propósito de dar o meu melhor para empresa. No dia a dia e no decorrer dos anos, através do serviço e da interação com toda equipe, vou me desenvolvendo como pessoa e profissional”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Espero criar raízes dentro da empresa, no grupo Karol, atuando na área em que estou estudando”.

Quando não está trabalhando, Camila concilia ainda a faculdade com os cuidados com a família: “Estou cursando Direito e no tempo que sobra, procuro aproveitar cada segundo com meu filho. Minha rotina é bem corrida, tenho que administrar o pessoal e o profissional, além da vida acadêmica”.