Campanha de Vacinação

Numa verdadeira força tarefa, a coordenação local da secretaria de Saúde, desde o início da semana vem desenvolvendo uma importante campanha contra a poliomielite e oferecendo em multivacinação, 16 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes doses contra ao menos 20 doenças, como a caxumba, sarampo e rubéola.

O objetivo é alcançar a cobertura vacinal, tendo em vista até mesmo de movimentos anti-vacinais, com o problema sendo agravado neste ano com o novo coronavírus, já que muitas mães e pais deixaram de levar os filhos aos postos.

Na lista de vacinas, além da pólio, estão doses que protegem contra doenças graves. A tríplice viral, por exemplo, que evita sarampo, caxumba e rubéola, a BCG que previne tuberculose e ainda outras doenças como diarréia,pneumonia, meningite e hepatite.

A lembrar que entre os adolescentes com até 14 anos, a imunização oferecida é a HPV.

Para se vacinar, basta procurar uma das Unidades de Saúde de Cabeçuda, Campo de Fora(Centro), Magalhães, Passagem da Barra (aqui, menos no dia 17 que aí será no Farol de Santa Marta), Portinho e Progresso, levando a carteirinha de vacinação.

A campanha vai até 30 de outubro e terá um Dia D no próximo dia 17.

Risco

Documento elaborado pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações, alerta que “interromper a vacinação rotineira, em especial de crianças menores de 5 anos, pode levar ao aumento de casos de doenças imunopreveníveis.

Confira