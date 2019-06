Campanha por tampinhas de plástico

Das mais importantes no meio educacional de Laguna e região, a Escola Adélia Cabral Varejão, da Fundação Bradesco, através de seus alunos, promoveu um ato de engajamento à Campanha Recicla Pet, que visa arrecadar tampinhas de plástico, e a partir dali, contribuir com associações e ongs de proteção aos animais, especialmente no custeio para castração de cães e gatos de rua e ou em situação de abandono.

Os alunos da Fundação Bradesco arrecadaram nada menos que 163 quilos de tampinhas e entregaram para a Fundação Lagunense do Meio Ambiente, registrando o maior número já doado para esta campanha, que totaliza em torno de 283 quilos, aí reunindo o arrecadado nos demais locais espalhados pela cidade.

Só para se ter uma ideia, para custear uma única castração, são necessários 120 quilos de tampinhas, auxiliando no controle populacional de cães e gatos, logo numa proposta ambiental de descarte correto dos resíduos e respectiva reciclagem.

Participe e leve até um local de coleta, as tampinhas arrecadadas em sua casa.

Pontos de coleta

Uniasselvi (polos Laguna e Tubarão), Ceja Laguna, Fundação Bradesco, Posto Leão Beach, Agroana, Material de Construção Córdova, Mercado Cardosão, Umi, Clínica Vital, Condomínio Porto dos Açores, Restaurante Big Ben, Caverna Kilmister (Tubarão), Flama (Centro Administrativo Tordesilhas), Café Tordesilhas (Centro Administrativo Tordesilhas), Gabinete (Centro Administrativo Tordesilhas) e Restaurante Mar Grosso.