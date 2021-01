Prefeito Samir com o Itapirubá

Moradores do Itapirubá, na segunda-feira, 11, por intermédio do secretário de Turismo, José Mello Jr, fizeram chegar ao prefeito Samir Ahmad, um documento com uma série de reivindicações e sugestões para desenvolvimento do bairro.

As demandas consistem que os valores arrecadados pelo IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), e do ITBI (Imposto sobre a transmissão de bens imóveis),sejam melhor distribuídos, visando a mobilidade dos cidadãos, assim como crescimento da região.

Mesmo se sabendo que já existe uma decisão judicial, reivindicam delimitação mais clara da divisa do município; assim como a limpeza e reparo do pavimento e das vias públicas, manutenção dos canais fluviais, restauração asfáltica da avenida A-6, asfaltamento da avenida -A5 até a praia, ampliação do sistema de fornecimento de água e de energia, além da elaboração de um cronograma de trabalhos com a previsão anual de datas pré estabelecidas para pequenos serviços.

Mello Jr entende que o Itapirubá há muito vem necessitando de investimentos na sua infraestrutura para melhor atender os moradores e turistas na localidade”.

O prefeito Samir, por sua vez, prometeu analisar com carinho todas as solicitações, reconhecendo o abandono de administrações passadas.

Cancelamento do Carnaval 21

O tradicional carnaval lagunense 2021, teve definido o seu cancelamento no período de 13 a 16 de fevereiro, mas podendo ser realizado no segundo semestre deste ano.

Em virtude das restrições sanitárias de combate ao novo coronavírus, a secretaria de Turismo confirmou o cancelamento após reunião do Coordenador de Eventos Rogério Felix, o Assessor Jurídico do Município Norton Mattos e representantes da Liga dos Blocos Carnavalescos, Renato Bráz, do Bloko Rosa, Helder Maurício, do Bloco Skentaí e Márcio Souza o Choia, do Bloco Pangaré.

Projetos do SEBRAE

O prefeito Samir Ahmad, o secretário de Turismo, Mello Jr, e a gerente Tatiana Iarrocheski, na terça-feira, 12, receberam lideranças do Sebrae, tendo à frente Murilo Gelosa, gerente regional, e que apresentaram propostas de projetos para a terra de Anita.

✝Valderlí Maurício

Aos 68 anos, completados em 5 de dezembro último, faleceu aqui na segunda-feira, 11, o ex-radialista Valderli Maurício, o popular Neno, ele que era filho dos saudosos Maria Cecília e Osvaldo Mauricio e casado com Maria Laura Nunes Machado, com quem teve o filho Helder.

Profissionalmente atuou nas Rádios Difusora e Garibaldi de Laguna, (produzindo e apresentando noticiários e musicais, além de participar das transmissões de carnaval) e na assessoria de Imprensa da Prefeitura local, aliás sendo o mestre de cerimônias da 1ª Semana Cultural. Torcedor do Botafogo, deixou também as irmãs Marilda, Maria do Carmo e Márcia, os netos Heitor e Mariah.