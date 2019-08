Carla Moraes – Maratonista lagunense em contagem regressiva para prova na Alemanha

Em contagem regressiva para a Maratona de Berlin, na Alemanha, (considerada entre as seis maiores do mundo) em 29 de setembro próximo e com planos de fazer os 42km em 3h40, há 13 anos participando de corridas em todo o País, a maratonista lagunense Carla Moraes, até julho passado alcançou o número de 76, conquistando nada menos que 37 troféus, maioria na sua categoria, agora de 40/44 anos, sempre com recursos próprios. Só esse ano, entre treinos e provas, Carla já correu 1.429 km

Funcionária dos Correios, ela começou com 10km nas corridas de carteiros que acontecia todos os anos. Depois em 2015 treinou para fazer os 15km da São Silvestre, em São Paulo. Em 2016 treinou para a meia maratona, que são 21,1 km.

Com uma preparação mais intensa, de outubro de 2016 até junho de 2017, aprimorou-se para participar de sua primeira maratona 42,195km em Porto Alegre.

Os seus melhores tempos foram 5km em 22min, 10k em 46min, 15km em 1h15, 21km em 1h45 e 42km em 3h49.

A prova de Berlin

Em treinamento forte todos os dias, já que pretende vencer os 42 km da Berlin Marathon em 3h40, ela acredita que correr longas distâncias é fugir da realidade. Quem gosta, sabe, assinala. Problemas são resolvidos, tristezas amenizadas, mesmo que só por uma, duas, três, talvez quatro ou cinco, com as coisas ruins se transformando em energia, observa. E continua falando: “ A cabeça vai longe. Às vezes o corpo dá sinais que quer parar mas, a cabeça não quer. Só mais um km, defende. Pensamos em tudo e ao mesmo tempo em nada. Correr é fuga e ao mesmo tempo descoberta. A gente se descobre e descobre o mundo. Há quem diga que correr é difícil. E é mesmo. Mas viver também é!

E conclui: “Dia 29 de setembro começo a realização de um sonho, de correr as seis super maratonas. A minha primeira corrida internacional, a Berlin Marathon, na Alemanha, uma das seis maiores maratonas do mundo, ao lado das de Boston, Chicago, Nova York, Londres e Tóquio”.

Na Maratona Internacional de Floripa Cosan

Em 2019 já fez 4 maratonas e antes de viajar para Alemanha, em 25 de setembro, no próximo dia 25, estará na Maratona Internacional de Floripa Cosan, que pelo terceiro ano consecutivo atingiu o limite técnico de inscrições, contando com 10 mil corredores, vindos de todo o Brasil e de 13 países, entre eles, Argentina, Canadá, Chile, Equador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Peru, Portugal, Rússia, Uruguai e Venezuela.

Chancelada e homologada pela Federação Catarinense de Atletismo, a Maratona da Ilha tem o permit da Confederação Brasileira de Atletismo e vale índice para provas internacionais.