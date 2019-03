Carnaval 2019: 400 mil pessoas brincaram em Laguna

Polícia

Finalizada às 8h de 4ª feira,6, a chamada Operação Alegria 2019, do 28º Batalhão de Polícia Militar, considera positivo o resultado final, garantindo segurança em todos os eventos, especialmente no Bloco da Pracinha, integrado por mais de 100 mil pessoas, e que exigiu uma grande estrutura, aliás contando com reforço de outras unidades operacionais da região sul, meio oeste e Vale do Itajaí, além do Águia – helicóptero do Batalhão de Aviação da PMSC, com as equipes atuando no trânsito e Unidade Móvel de Comando, que também contou com o apoio do Policiamento Tático, Bope, Choque, Polícia Militar Ambiental e Regimento de Polícia Militar Montada (Cavalaria), sem esquecer que também houve patrulhamento com viatura em todos os bairros.

Mas uma das inovações no carnaval deste ano, foi o instrumento não tripulado, conhecido como Drone.

Para o comandante do 28º BPM, Major Rogério Piovesano Bartolamei, “os resultados obtidos se devem ao empenho dos policiais militares, a utilização de tecnologia e as operações executadas em conjunto com a Polícia Civil, às vésperas da folia de momo. Somados aos esforços, estes contribuíram para o resultado final, o qual manteve o nível de ocorrências dentro do esperado”, avaliou Bartolamei.

Na Pracinha

A tradicional quinta-feira de carnaval com o baile da pracinha, em que o trio elétrico (de fora) contratado, chegou tarde, terminou com vaias e com muita gente gritando o nome de “Anjinho”, do “Anjo Som”, talvez lembrando a qualidade de sua estrutura. Até parecia que não tinha um organizador responsável, na verdade o poder público municipal. Marcado para começar às 20h, só iniciou às 23h, sem que a banda Juízo, pudesse passar o som.

A lembrar que o pregão para contratação de trios, banheiros químicos e segurança, entre outros, só aconteceu no dia 20 de fevereiro (há oito dias do início do evento), o que prova que devemos repensar todo o processo.

Balanço estadual

Mortes violentas em SC aumentaram 66% durante feriado, diz Conselho de Segurança Pública

Foram 15 homicídios durante o Carnaval -nenhum deles em festas-, contra nove registrados no ano passado

O Conselho de Segurança Pública apresentou, na quarta-feira, 6, os números do Carnaval de 2019 em Santa Catarina. Conforme o órgão, formado por Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e IGP (Instituto Geral de Perícias), as mortes violentas no Estado aumentaram 66,7% em relação ao ano passado.

Foram 15 homicídios desde sexta-feira, 1º, (nenhum em Laguna) contra nove em 2018 – as mortes não ocorreram em festas. Em 2019, o percentual total de homicídios, por sua vez, ainda é 21% menor que no ano passado.

Os índices de furtos e roubos diminuíram significativamente no período, com queda de 50% nos furtos e de 55% nos roubos.

O Corpo de Bombeiros também apresentou balanço das ocorrências atendidas no período. Destaque para nenhuma morte por afogamento e nenhuma ocorrência de afogamento.

Sem mortes em rodovias estaduais

No feriadão de Carnaval, não foram registradas mortes nas rodovias estaduais de Santa Catarina, fato que não ocorria há 15 anos.

O comandante da PMRv (Polícia Militar Rodoviária), Evaldo Hoffmann, disse que o resultado se deve ao trabalho ostensivo de abordagem e controle de velocidade.

“Aumentamos em 360% o número de abordagens, isso diminuiu embriaguez ao volante e também tirou de circulação drogas, veículos furtados e foragidos, o que também tem reflexo sobre outros tipos de ocorrências”, avaliou.