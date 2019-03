Carnaval 2019

Programação

hoje (1º)

Orla do Mar Grosso

# 19h, sistema de som, 23h30 sistema de som e 00h banda Hipnose.

SKENTAI

# 21h, na Praça Seival, com show nacional de Araketu. Às 2h, saída do Trio Elétrico com banda Juízo, até a Praça Nelson Moreira Neto.

BLOCO DA GELADA

# 21h, na Passagem da Barra, em frente ao Salão Paroquial.

BLOCO LARGADA

# 21h, no Diamond Beer, no Mar Grosso, com grupo Saideira, dj’s Kauê, Emerson Carneiro e Felipe Wessller.

RUA URUSSANGA

# 21h30, Projeto Roda de Samba (bloco Abre Alas).

CARNAVAL ATLÂNTICO SUL

# 22h, no Hotel Atlântico Sul no Mar Grosso, festa com Surf Trio, Zanchi, Fernando Gallo e Kaue. Ingressos antecipados no site minhaentrada.com.br.

LAGUNA PRAIA CLUBE

# 22h baile de carnaval no clube da praia do Mar Grosso, com a banda Raíz da Folia. Traje fantasia ou azul e branco. Open Food de salgados e frutas. Convite individual a R$ 50, na secretaria do clube.

BEBE THUDO

“Caminhão” atrás do Skentaí. Ingressos e informações pelos fones 999670885 e 999696180.

Amanhã (2)

BLOCO EVA E ADÃO

# 12h, na Praça Souza França, no Magalhães, com Acadêmicos do Samba e muita costela. Ingressos no bar Necrotério e lojas da pracinha.

BLOCO BAFO DO URSO

# 15h, na Arena Recrear atrás do Clube Blondin, à rua Angelo Novi, no centro da cidade, na concentração, Musical Ronaldo Pinheiro. Às 20h, desfile pelo Centro Histórico, com a banda Gingado Novo. Informações pelo telefone 999297063.

BENTOS

# 13h, bloco A Cara da Riqueza, localidade conhecida como Pedra da Seringueira. Promoção do América F. C.

BLOKO ROSA

# 16h, na Praça Seival, com show nacional de Luan Santana e presença do ator Henri Castelli. Atrações regionais Jeito Louco, dj’s Anão, Iury e Helena War. Saída do Trio Elétrico com a banda Juízo. Últimos ingressos nas lojas Recanto.

Orla do Mar Grosso

# 19h, trio elétrico no circuito da orla com sistema de som, 22h, banda Prakatá.

CAMAROTE BABALAÔ

# 22h, na Praça Francisco Pinho, com shows de Jerry Smith e rapper Ja Rule.

BLOCO BEBE THUDO

“Caminhão” atrás do Bloko Rosa. Ingressos e informações pelos fones 999670885 e 999696180.

BLOCO DA GELADA

# 21h, na Passagem da Barra, em frente ao Salão Paroquial.

PAROBÉ

# 21h30, no salão paroquial, Carnaella (Paella campeira e de frutos do mar). Animação com a banda Campesinos.

RIBEIRÃO GRANDE

# 23h30, abertura do carnaval com Cris & Thiago e Banda.

FAROL DE SANTA MARTA

# 21h, sistema de som, e às 23h30, banda Loka Mania.

Domingo (3)

BLOCO DA PRACINHA

# 11h, início da concentração na praça Souza França, no Magalhães. Saída às 16h, rumo ao Mar Grosso. Às 13h, no trio elétrico I, sistema de som e às 15h banda Juízo. No trio elétrico II, às 13h, banda PH7 e às 19h banda Prakatá.

BLOCO DO BARULHO

# 12h, na praça Souza França, no Magalhães, almoço, à base de camarão e carnes, com animação das bandas Trem de Ferro e Tentação e às 17h desfile do Bloco pelas ruas do bairro de Magalhães, acompanhado pelas baterias das Escolas de Samba Xavante e Mocidade Independente.

RIBEIRÃO GRANDE

# 12h, Almoço com Paella de prato principal, 15h, carnaval de salão para crianças, 23h30, carnaval de salão com Cris & Thiago e Banda.

BLOCO ALCOÓLICOS ASSUMIDOS

# 14h, concentração na avenida Getúlio Vargas, com Teto Fernandes, Fuzuê e dj Rodriguinho.

BARRANCEIRA

# Na Areia Vermelha, Bloco Positivo com Negativo.

SEDE CREW

# 15h, no Diamond Beer, no Mar Grosso, com dj’s Mjayw, Kauê e banda The Black Pigs.

PAROBÉ

# 16h, Carnaúcho (carnaval de rua com a participação do Pereira). Animação da banda Campesinos.

BLOCO ME NAMORA

#20h, Na Praça Seival, com show nacional com Art Popular, Yonara e Jardel e dj Helena War. Às 2h, saída do Trio Elétrico com a banda Fuzuê.

BLOCO DA GELADA

# 21h, na Passagem da Barra, em frente ao Salão Paroquial.

Orla do Mar Grosso

# 22h, sistema de som. Às 23h, show com banda Matuza.

BEBE THUDO

“Caminhão” atrás do Bloco da Pracinha. Ingressos e informações pelos fones 999670885 e 999696180.

BABALAÔ

# 22h,na Praça Francisco Pinho, show nacional com Latino e L da Vinte.

FAROL DE SANTA MARTA

# 21h30, banda PH7.

Segunda-feira (4)

BARRANCEIRA

# Na Areia Vermelha, Bloco Positivo com Negativo.

BARBACENA

# 20h, no Haras Sexto Sentido – Psychobloco.

Caputera

# 23h, no salão paroquial, baile para casais com a banda Talismã. Ingressos no valor de R$ 35 o casal.

BLOCO PANGARÉ

# 17h, na Praça Seival, com show nacional de João Neto e Frederico e Mc Davi.

BEBE THUDO

“Caminhão” atrás do Bloco Pangaré. Ingressos e informações pelos fones 999670885 e 999696180.

Orla do Mar Grosso

# 17h, sistema de som. Às 18h, show com a banda Matuza, seguido por sistema de som e banda Prakatá às 21h30.

BABALAÔ

# 22h, na Praça Francisco Pinho, show nacional com É o Tchan.

PAROBÉ

# 23h, baile com animação do grupo Musicamp e Fábio Varela.

RIBEIRÃO GRANDE

# 23h30, carnaval de salão com Cris & Thiago e Banda.

FAROL DE SANTA MARTA

# 21h30, banda PH7.

Terça-feira (5)

BARRANCEIRA

# Na Areia Vermelha, Bloco Positivo com Negativo.

ACORDA LAGUNA

6h saída do Trio Elétrico e banda Juízo, na avenida João Pinho em direção a avenida Senador Galotti, na praia do Mar Grosso.

3 de maio

# 15h às 19h, o tradicional clube do Magalhães promoverá baile infantil, com dj Michel.

Fontes: Sites da Prefeitura de Laguna e Agora Laguna. Programação sujeita a alterações.