Uma parede com quase 1.000 esmaltes, uma agenda de trabalho que segue até às 22 horas quase todos os dias da semana e muito amor pelo que faz. É envolvida nesse universo da beleza e bem estar, que a manicure e pedicure Carolina Paschoal Figueiredo passa grande parte do seu tempo. Casada com Gustavo, mãe de dois pets, Pig e Toy, a focalizada conta aos leitores do JL sobre sua trajetória e as alegrias que a profissão lhe proporciona.

No ramo há 12 anos, a filha de dona Valquíria e de “seo” Marcos Aurélio recorda como tudo começou: “Desde pequena sempre gostei muito de pintar as unhas. Eu ia para escola todos os dias com uma cor diferente nas mãos. Com o passar dos anos, fui ganhando habilidade e fazia as unhas da minha mãe e tias. A oportunidade de trabalhar neste segmento começou de uma forma inusitada, a qual lembro até hoje. Era sábado, uma amiga da minha irmã foi almoçar conosco e comentou que a cabeleireira no salão em que ela trabalhava estava precisando de uma manicure e que havia pensado em me levar para um teste. O que eu não tinha de experiência, sobrava em coragem. Assim começava minha carreira”.

Sobre o que sua atividade tem de melhor, Carolina pontua: “Acho que a valorização, pois hoje vejo que a manicure ganhou vez e voz no mercado. Outro ponto a destacar, é a chance de trabalhar com o público feminino. Ganho amigas que vou levar para a vida. Elas sentam na cadeira e desabafam e eu acabo chorando e rindo junto”.

Quando questionada sobre os requisitos essenciais para o sucesso, a profissional elenca: “Responsabilidade, organização e empatia. E em troca, a gratidão por levar mais cor para a vida das pessoas que confiam em meu trabalho”.

Nas raras horas de folga, o tempo é voltado para estar com a família: “Tento aproveitá-las o máximo possível, e muito especialmente os meus sobrinhos, que são a minha vida. Também gosto de trabalhar nas redes sociais, atualizando e produzindo conteúdo”.