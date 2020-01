Carta ao senhor prefeito (não sei se ele vai ler, mas…)

“Olá Prefeito, vice e secretários

Tive a oportunidade de residir com minha mãe na Malvina. Uma pequena comunidade que começou a ser construída na década de 1980. Morávamos entre as grandes dunas ou cômoros de areia e a grande INCAL. Tínhamos até uma lagoa exclusiva para nós. Claro que o senhor não lembra disso, essa é a origem da periferia de Laguna. A Malvina foi crescendo e com ela, também os problemas. Enfim, saí de lá, deixei muitos amigos e fui para o centro da cidade, morar com a minha tia Marly Brum e sua família, a qual sou extremamente grato até hoje por tudo que fizeram por mim. Mas o que me leva a escrever essa carta, refere-se a uma memória da parte da minha vida que abandonaram, destruíram e demoliram.

Dos quatro aos seis anos, as tardes da minha infância eram no Centro Social Urbano. Ali, Professoras, estagiárias cuidavam, ensinavam a gente. Nunca me esqueço da merenda senhor Prefeito, essa era muito boa: biscoitos, sucos, sopinha no inverno, pão, frutas. Era muito legal. Claro, o senhor não sabe disso.

Depois, senhor Prefeito, como todo jovem que morava na região, sonhava com o final de semana. A gente saia do Comendador Rocha já pensando no domingo e nas boates do Centro Social Urbano. O senhor não tem ideia de como aquilo era. O senhor, prefeito, deve conhecer alguns dos grandes Dj’s da época: Celso, Lourenço, Vânio, Cereja, Michel e muitos outros. Aquilo sim, era festa senhor prefeito.

Fico imaginando que se o senhor tivesse mais tempo seria diferente. Que pena que o tempo foi insuficiente né? Três anos não foram suficientes para o senhor elaborar um PROJETO e aproveitar a porta aberta que o senhor tinha com o Governo do Eduardo e reformar. Dar uma chance para uma população que está abandonada pelo poder público no que diz respeito a assistência social. Que pena, três anos não foram suficientes. Tudo que sonhamos, tudo que todas as comunidades viveram ali, simplesmente sumiram. Desculpe o desabafo senhor prefeito, mas a imagem para quem viveu ali é forte. Grande abraço e que Santo Antônio proteja o senhor e sua família! Estou torcendo, no fundo do meu coração, que naquela área, tenhamos novamente o sonho, a educação, o esporte, alegria da vida. Grande abraço. (Ass. Professor Rodrigo Bento)