CASAN esclarece sobre plano de ação de Laguna

A equipe da CASAN de Laguna informa que o Plano de Ação com 16 metas e mais de 50 ações estabelecido há cerca de um mês com o objetivo de estancar problemas do sistema de esgoto do município já apresenta bons resultados.

Durante o Carnaval, momento de maior movimento do ano na cidade, a Companhia não registrou problemas em seu sistema de esgotamento, apesar da grande quantidade de visitantes.

A operação do sistema de esgoto de Laguna, como se sabe, precisa superar também dificuldades peculiares de solo e geografia da cidade, além da infiltração de águas pluviais e lixo nas redes.

Também o Sistema de Abastecimento de Água se comportou bem, abastecendo com segurança todos os bairros durante o Feriadão dedicado à folia.

Os funcionários de Laguna agradecem a colaboração de todos, desde os colegas de outros municípios que se juntaram à Força-Tarefa, bem como as empresas parceiras que têm realizado as melhorias solicitadas nos sistemas de água e esgoto. Um especial agradecimento aos servidores da Celesc, que têm sido ágeis para atender necessidades de energia para que os sistemas de água e esgoto funcionem ininterruptamente.