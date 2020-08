CCR ViaCosteira assume concessão da BR-101

Em seis meses, os usuários contarão com atendimento médico e mecânico

A CCR ViaCosteira assume, hoje, 7, o trecho Sul da BR 101, em Santa Catarina. Pelos próximos 30 anos, a concessionária será responsável pela administração, conservação, manutenção e operação de 220,4 quilômetros de rodovia, entre os municípios de Palhoça e Passo de Torres, na divisa com o Rio Grande do Sul.

O projeto prevê investimentos em torno de R$ 7,4 bilhões, tendo como principais obras a construção de 98,3 quilômetros de faixas adicionais, 70,3 quilômetros de vias marginais, 18 passarelas, 42 retornos, renovação de 31 acessos, 25 novos pontos de ônibus, nova iluminação ao longo do percurso e monitoramento de 100% do trecho, por meio de 235 câmeras. Além disso, a concessão gerará aproximadamente 3,7 mil empregos diretos e indiretos, com contratação de 100% de mão de obra local, contribuindo com o desenvolvimento regional.

Assumindo a concessão, a CCR ViaCosteira passa a realizar os trabalhos inicias de recuperação do pavimento, sinalização horizontal e vertical, revitalização de obras de arte e sistemas de drenagem, roçada e coleta de lixo. Além disso, passa a responder, também, pela operação e manutenção dos túneis Morro Agudo (km 257) e Morro do Formigão (km 338), bem como da ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Aproximadamente 350 colaboradores serão mobilizados nas frentes de trabalho de conservação.

Conforme prevê o contrato, no sexto mês de concessão (fevereiro de 2021), a concessionária começa a operação da rodovia, com a prestação dos serviços médico, mecânico e inspeção permanente de tráfego. Os usuários do trecho contarão com seis bases de atendimento, sendo que quatro serão construídas e as duas existentes recuperadas, além de 17 veículos operacionais voltados aos atendimentos (6 ambulâncias, 5 Guinchos e 6 viaturas de inspeção).

Também em seis meses estarão disponíveis os canais de comunicação da CCR ViaCosteira, sendo: canal 0800 para informações e emergências, site institucional, aplicativo, e painéis de mensagens variáveis móveis, com dados da rodovia. No entanto, a partir de hoje, os usuários já podem entrar em contato com a empresa por meio da Ouvidoria ouvidoria.viacosteira@grupoccr.com.br para informações gerais sobre a concessionária.

A CCR ViaCosteira destaca ainda, que já está recebendo currículos para as vagas que serão ofertadas neste semestre. Interessados devem acessar o site www.grupoccr.com.br, e através da plataforma Kenoby, em Trabalhe Conosco, cadastrar seu currículo.