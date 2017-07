CELOS retoma a percorrida de prestação de contas

A diretoria apresentou resultados de 2016 em Laguna

A Fundação Celesc de Seguridade Social – CELOS iniciou no mês de maio a tradicional Percorrida de Prestação de Contas pelas agências regionais da Celesc. Neste projeto, a diretoria percorre 58 cidades de Santa Catarina e até o dia 13 de julho segue na estrada para cumprir a agenda desses três meses. Na quarta-feira (28), com a presença do diretor administrativo Henri Machado, aconteceu o encontro em Laguna, aberto para os colaboradores da Celesc e aposentados.

A palestra foi realizada no escritório do munícipio e apresentou os resultados dos investimentos em previdência e plano de saúde no ano de 2016, além das novidades e compromissos para 2017. Os participantes da palestra ainda conheceram e entenderam, de uma maneira dinâmica, os planos e ações realizadas na Fundação.

Este projeto tem como objetivo prezar a transparência de informações com os seus participantes com a reponsabilidade de manter a confiabilidade e a conduta ética no trabalho desenvolvido e na gestão dos investimentos.

A CELOS protege 8.536 famílias em Previdência Privada e os benefícios de aposentadoria pagos em 2016 chegou a R$ 244 milhões. Hoje, a Fundação possui mais de 23 mil beneficiários em Plano de Saúde e conta com 376 especialidades médicas credenciadas.

Hoje (30) ocorrerá o evento em Araranguá, às 8h e em Sombrio às 13h30.