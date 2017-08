Atualmente afastado de suas atividades, para tratamento de saúde, o radialista Celso Fernandes continua sendo uma das grandes vozes de nossa cidade. Nascido aqui, em 12 de março de 1958, o filho dos saudosos dona Anilta e “seo” José Flavio Fernandes, antes de seguir carreira nas ondas do rádio, fez história em outras profissões: “Acumulei histórias, amigos e muita experiência. Já fui garçom, barman e até bancário. Áreas bem distintas”, analisa. Pai de Anderson, Suellen e Letícia, o radialista, que acumula 34 anos de locução não imaginava seguir na área quando criança: “Jamais cogitei trabalhar nesse ramo. Na juventude, acompanhava despretensiosamente meu irmão Lourenço Fernandes, que fazia a sonoplastia da rádio Difusora. Um dia, quando ele acordou doente, me perguntou se não poderia cobrí-lo na função. Daquele dia em diante minha vida tomou um novo rumo”, recorda.

Sobre as áreas que mais lhe fascinam no rádio, ele avalia: “Acredito que o dia a dia dos ouvintes já é pesado demais para simplesmente transmitir as notícias de maneira tão formal. Prefiro os programas que conseguem conciliar notícia com bom humor, de forma mais leve e descontraída”.

Quando questionado sobre as figuras do meio que lhe inspiram, cita um nome em especial: “O saudoso radialista João Vicente. A forma centrada como sempre conduziu sua carreira, a ética e imparcialidade marcaram época e até hoje levo seu exemplo para o meu dia a dia”.

Casado com Katia Regina, nas horas de folga, o lagunense gosta de fazer programas em família: “Seja para ficar em casa ou passear, meu tempo livre é sempre na companhia da minha esposa e dos meus filhos. E gosto de dedicar umas horinhas para brincar e cuidar do meu cachorro”. Apaixonado pela cidade, Celso acredita que Laguna ainda precise de muito para alcançar o sonhado desenvolvimento: “Adoro viver nesta terra, mas acho que vários setores da cidade precisam de investimentos. É necessária a união de forças, entre o poder e a população, só assim mudaremos para melhor”. Para o futuro, o focalizado só pede saúde para acompanhar as escolhas dos filhos: “A minha felicidade é vê-los felizes. Quero que estejam cada vez mais realizados nas profissões que escolheram, felizes e de preferência providenciando os filhos, já que meu grande sonho é ser avô”, finaliza.