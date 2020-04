Centenário de Sílvio Castro

Hoje, 3, marca o centenário de nascimento do saudoso Silvio Castro, de cujo matrimônio com dona Nair (Barbosa) nasceram os filhos Neusa, Nívea, Sérgio, Nice, Nésia Maria, Noeli e Sandro Luis. Ele teve também a alegria de conviver com os seus netos e bisnetos. Pai presente, carinhoso e amigo, participativo na sociedade lagunense, a todos cativava pela sua maneira depreendida de ajudar ao próximo e a comunidade. Apaixonado por Laguna, dedicou-lhe a vida, não só através de sua (nossa) Comercial Silvio Castro, como também na presidência, por cinco anos, da Associação Comercial e Industrial de Laguna. Ele também foi um dos fundadores do Coral Santo Antônio dos Anjos, do qual foi integrante por cerca de 50 anos, Católico fervoroso, foi membro da Irmandade de Santo Antônio, destacando-se como seu provedor. No Rotary Clube de Laguna, sua presença e colaboração foi relevante por quase 15 anos, tendo sido inclusive seu presidente. Entre as homenagens que recebeu na cidade, destaque para a “Comenda e Medalha de Mérito Domingos de Brito Peixoto”, concedida através de lei municipal. Faleceu em 12 de dezembro de 2009, deixando uma enorme saudade. Seus atos, exemplos e formação cristã foram fundamentais para tornar seus filhos, cidadãos dígnos e conscientes, como lembra dona Nívea, uma de sua filhas e que, emocionada, envia a ele, no plano espiritual que estiver, sua gratidão por tudo que fez em prol de toda a família e nossa comunidade.