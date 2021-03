Centro Espírita completou 112 anos

Importante entidade da cidade juliana, o Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, funcionando à Travessa Luiz Nery, no Centro, no domingo, 28, completou 112 anos, alguns deles,como hoje, sob a presidência do engenheiro Jorge da Rosa.

História

Tudo começou pelo fato dos espíritas de Laguna entenderem que havia chegado o momento de unir a ciência, a filosofia e a religião, ao trabalho assistencial. E assim, em memorável assembleia realizada no dia 28 de fevereiro de 1909, fundaram o Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, com dedicação a elucidação de consciências com a luz do espiritismo, àqueles que clamavam por socorro.Entre as primeiras providências deliberadas pelos dedicados fundadores, destaque para a criação de uma biblioteca espírita, uma escola de alfabetização – que oportunizou aos lagunenses desfavorecidos, o aprendizado de Português, Aritmética, Geografia, História e de Civismo, apoio aos programas assistenciais desenvolvidos no município e distribuição de homeopatia aos portadores de distúrbios emocionais.

Ainda hoje, o Centro mantém programas voltados à assistência material e moral, tudo com a sublime missão de servir com Jesus, à criança, ao jovem e ao adulto.

Registre-se que no período dos 112 anos, entre os presidentes, figuraram Antônio Fernandes Vianna, João Fernandes Martins, Olímpio Pacheco dos Reis, Ismael Pinto de Ulyssea, Octávio Bessa, Pompílio Pereira Bento, Amália Maciel, José Paulo Arantes(este, por 40 anos, de 1945 a 1985) e Pedro Manoel da Silva, por 20 anos, de 1985 a 2005, na verdade um exemplo de fé a ser seguido.

Na trajetória de 112 anos, a formação do “homem de bem”, foi o objetivo da atuante entidade, sempre amparando as criaturas com as lições apresentadas no Evangelho de Jesus e revividas pelo espírito da Verdade, codificada por Kardec.

A atual diretoria, além do presidente Jorge da Rosa, é composta pelo vice Jaime Costa, 1o secretário Joel Ferreira Cardoso, 2º secretário Maria José Paula Rosa, 1º tesoureiro Arlindo Ulysséa Arantes, 2º tesoureiro Daniel Rebelo e diretores dos Departamentos Doutrinário, Jaime da Costa, Administrador Antonio Carlos Baião da Rosa, Mediúnico Jorge da Rosa, Assistencial Rosaria Martins da Rosa e Infância e Juventude Cleir Flores Torbes.