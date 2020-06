Cerize Rollin Remor

★02/07/1907

✝28/04/1988

Filha de Maria (de Oliveira Pinho), a Vó Mariquinha e de Rene Rollin, era casada, desde 28.07.1931, com o também saudoso Mário Emilio Remor, com quem teve os filhos Maria Amábile, Mário José, Roberto e Paulo, que lhes deram 15 netos, 16 bisnetos e 5 tataranetos. Desde moça, adorava e participava das festas de Laguna, especialmente no carnaval, nos blocos de salão e de rua, e claro de todas as festas religiosas, sempre acompanhada de suas primas e amigas. Lagunense apaixonada pela sua cidade, jamais permitiu que se falasse mal de sua terra natal.

A destacar que durante 30 anos, dona Cerize cuidou e manteve, na Matriz Santo Antônio dos Anjos, as Capelas de Nossa Senhora das Graças e de Nossa Senhora das Dores e em uma certa oportunidade, quando por determinação superior da Igreja, houve a necessidade da retirada da imagem de Nossa Senhora das Graças e como ela tinha sido adquirida com seus recursos, ela mesma decidiu doá-la para a Capela de Morro Grande, no distrito de Ribeirão Pequeno, onde permanece até hoje.

Sempre solícita nos movimentos de benemerência da cidade, ela participou ativamente com outras senhoras, de campanha que visou arrecadar fundos para a construção da estátua de Nossa Senhora da Glória, no alto do morro do mesmo nome.

A destacar que na juventude, ela se considerava “blondinista” e ele “congressista”, claro em alusão aos dois clubes do centro, Blondin e Congresso Lagunense. Mas logo se associaram aos dois e assim caminharam, juntos, felizes por todo o sempre.

Dona Cerize faleceu em 18 de abril de 1988.