César Corrêa do Nascimento

★25/12/1929

✝25/12/1980

Nasceu em 25 de dezembro de 1929, em Laguna. Filho de Elias Júlio Corrêa e de Maria Corrêa da Silva. Casou com Zulma Silva Corrêa, com quem teve três filhos.

Formou-se em Economia e passou a trabalhar como Inspetor de Agência na Caixa Econômica. Presidiu a Associação Beneficente dos Economiários Federais de Santa Catarina (1968), a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina (1971) e, neste ano, foi Vice-Presidente da Federação Nacional das Associações Economiárias.

Pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 1970, candidatou-se a Deputado Federal por Santa Catarina, recebeu 10.214 votos, ficou na primeira suplência, assumiu vaga à 44ª Legislatura (1971-1974) em fevereiro de 1973 e exerceu mandato até o final da legislatura, em substituição ao Deputado Pedro Ivo Campos, eleito Prefeito de Joinville. Na Câmara, foi membro da Comissão Especial de Desenvolvimento da Região Sul e das Comissões Permanentes de Economia, Indústria e Comércio e Finanças.

Pelo mesmo partido, candidatou-se novamente à vaga de Deputado Federal por Santa Catarina recebeu 28.156 votos, conquistou a primeira suplência, foi convocado em fevereiro de 1977, e tomou posse à 45ª Legislatura (1975-1978), pela renúncia do Deputado Luiz Henrique da Silveira – que assumiu o cargo de Prefeito de Joinville. No mandato, integrou as Comissões Permanentes de Economia, Indústria e Comércio e Serviço Público.

Por problemas de saúde, Nascimento não conseguiu terminar o segundo mandato.

Faleceu no dia 25 de dezembro de 1980, em São Paulo (SP).