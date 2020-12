A busca por cursos extracurriculares na adolescência, proporcionou a abertura de muitas portas para o lagunense Charles Nascimento. Após o término do Ensino Médio, a oportunidade de morar em Florianópolis e trabalhar em uma concessionária nortearam os rumos do seu futuro: “Fiquei um ano na Honda Motos, até surgir uma chance no Banco Panamericano, na época de propriedade do Silvio Santos. Fui promovido e capitaneei a área comercial do banco em Florianópolis por cinco anos”.

Com a chegada da filha Júlia, a opção por retornar à terra natal surgiu: “Quando voltei, logo comecei a trabalhar na Bradesco Credit, do Banco Bradesco. Após algum tempo, vi que já havia adquirido experiência bancaria e financeira o suficiente para ter o meu próprio negócio”, recorda.

Assim, em 2010, surgia a Capital Financeira: “São 10 anos de muito trabalho e dedicação. Procuro me doar ao máximo ao meu serviço. Meu dia se divide entre reuniões com clientes e muitos agendamentos para atendimentos”.

Quando questionado sobre os desafios à frente da empresa, avalia: “É muito difícil captar e manter pessoas qualificadas pra trabalharem nesta área de atuação”.

Hoje, paralelo a financeira, o filho de dona Zulma e de “seo” Aurélio, aposta em novos segmentos: “Em 2018 comecei a investir na locação de equipamentos para estética, para toda região”.

Entre os planos para o futuro, o trabalho é o principal: “Fazer com que a marca Capital seja conhecida também fora do estado, e trazer inovação, tendência e tecnologia em equipamentos estéticos para locação”.