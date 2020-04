Há 10 anos no Hospital Bom Senhor Jesus dos Passos, Cheyenne de Andrade Leandro responde como administradora da importante entidade de nossa cidade. Filha de dona Andréa e de “seo” Amilton, a focalizada de 29 anos, é formada em Administração, com pós em Gestão de Saúde e Administração Hospitalar: “Iniciei como auxiliar, no setor do faturamento. Depois, fui faturista, passei para coordenadora de faturamento e auxiliar administrativa, executando as duas funções concomitantemente, até chegar ao posto que ocupo hoje”.

Quando questionada sobre os requisitos que não podem faltar para quem atua na área, avalia: “A complexidade da administração hospitalar exige bastante capacidade técnica e disponibilidade, afinal é um aprendizado constante. Também é necessário ética e bom senso. Sempre”.

A rotina de Cheyenne é bastante agitada: “Todos os dias surgem novos desafios. Para administrar um Hospital filantrópico, com toda a dificuldade que passa, é preciso muita dedicação. Começo minhas atividades por volta das 8hs e não tenho hora para finalizar. Muitas vezes chego em casa e continuo trabalhando”.

Sobre o que a profissão tem de melhor, a lagunense responde: “Um Hospital é fundamental para a vida das pessoas. Cito a importância que o nosso trabalho tem para a sociedade. Mesmo que de forma indireta, todos que atuam na instituição salvam vidas. Tenho orgulho do que faço, mesmo algumas vezes não exista o reconhecimento. Nossa equipe continua lutando por um bem maior, que é a saúde das pessoas”.

Para o futuro, Cheyenne espera contribuir cada vez mais pela saúde de Laguna: “Quero muito elevar o Hospital a outro patamar, transformá-lo em uma referência na região, com mais qualidade nos serviços e diversas especialidades médicas”.