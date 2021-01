Cidade com novo comando

Samir Azmi Muhammad Ahmad e Rogério Medeiros

Com a “equipe já escalada”, o prefeito Samir Azmi Muhammad Ahmad, nascido em 02.04.1966, é empresário (aqui já presidiu a ACIL e CDL), com superior completo, em companhia do vice, Rogério Medeiros, nascido em 25.08.68, servidor público estadual, superior completo, conta com a confiança dos lagunenses para desenvolver uma administração vitoriosa.

Erickson Silveira de Souza

Destaque em Direito Previdenciário do município, o Dr. Erickson atua há mais de quatro décadas neste segmento, sendo um dos pioneiros da cidade. Em sua carreira profissional, já atuou como presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Laguna. Trabalhou na coordenação da campanha do prefeito eleito Samir Ahmad (2021-2024), e vice-prefeito eleito, Rogério Medeiros (PSDB). É membro da executiva do Partido Social Liberal, (PSL).

Mário Ricardo Bongiolo

Formado em Gestão Comercial e aluno destaque do Empretec, curso de empreendedorismo da Organização das Nações Unidas, ministrado pelo Sebrae. Bongiolo é funcionário efetivo do município de Pescaria Brava e também atua como síndico/administrador do Residencial Anita, condomínio com 208 unidades habitacionais.

Neto do Dr. Ronaldo Pinho Carneiro, tradicional advogado da cidade e de Elidio Bongiolo, pioneiro no comércio de Tubarão.

Foi convidado em 2019 para integrar o Partido Social Liberal (PSL). Esteve presente durante a pré-campanha e ao longo do processo eleitoral, com participação ativa em todas as frentes de trabalho do pleito.

Manuella Veiga

Formada em Jornalismo pela Unisul, atuou por mais de dez anos na televisão, tendo passado pela UnisulTV (afiliada TV Cultura SP), Band TV e RDC TV em Porto Alegre (RS). Manu já passou pelo setor de rádio, como locutora na Rádio de Difusora de Laguna, e ainda, é produtora de conteúdo nas plataformas de mídias sociais. Vencedora do Concurso CDL de Tubarão na categoria “Melhor reportagem de TV”, ficou em 1º lugar na edição de 2017. Também foi vencedora na categoria de TV pelo concurso de jornalismo do Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC), onde ficou em 1º lugar na etapa regional.

Marcus Paulino Teixeira

O arquiteto e urbanista é pós-graduado em BIM Manager, como Gerente de Projetos Especialistas em Processos e Ferramentas BIM. Teve grande participação na Fundação Lagunense de Cultura, com atuação direta nos projetos do PAC das Cidades Históricas, onde iniciou as atividades ainda no ano de 2013. Em 2019 passou a integrar a equipe da Secretaria de Planejamento Urbano como arquiteto. Em 2020 foi nomeado Secretário da pasta, onde seguirá a partir de amanhã, 1º. Marcus, conhecido por todos como “Marquinhos”, também é fundador da tradicional Banda Juízo.

Douglas Marcelino Claudino

Atua como Guarda Municipal há oito anos, tendo ocupado o cargo de autoridade municipal de trânsito, e em outros como o de Coordenador Operacional. É graduado em Gestão de pessoas e possui pós graduação em Segurança pública e alguns cursos certificados pelo Ministério da Justiça e segurança pública, entre eles Condutores de Veículos de Emergência, Gerenciamento de Crises, Técnicas e Tecnologias Não Letais de Atuação Policial, Uso Diferenciado da Força e Identificação de Armas de Fogo além de instrutor de armamento e tiro, formado em 2016.

Juliana Fagundes de Carvalho Luz

Professora da rede de ensino da cidade, Juliana Fagundes de Carvalho Luz possui graduação em Licenciatura em Letras, com ênfase em Língua Portuguesa e Inglesa, pela Unisul e tem formação superior pelo curso de Pedagogia pela Udesc. É especialista em Ensino de Ciências pelo IFSC, e em Língua Portuguesa pela Fucap, além de especialização em Gênero e Diversidade pela UFSC. É funcionária efetiva do município, sendo a gestora da Escola Municipal Elizabeth Ulysséa Arantes, do CAIC.

Paulo Sérgio Ribeiro Silva

O Bombeiro Militar por formação, hoje na Reserva, com larga experiência nos atendimentos socorristas à comunidade lagunense, conhecido na cidade como “Fenemê”, possui formação em Tecnólogo em Marketing.

Salésio Fernandes Honorato

Conhecedor do setor, é um profissional que atuou por mais de três décadas no setor tributário e contábil catarinense. Salésio Fernandes Honorato tem grande experiência desde a década de 1990 na Secretaria de Estado da Fazenda, onde atuou como analista no setor. Ao longo de sua carreira profissional tem participação ativa no desenvolvimento deste segmento para o Estado e a partir de amanhã, 1º, contribuindo com Laguna.

José Mello Jr

Mais conhecido como Mello JR pelas redes sociais e nos canais de comunicação, o profissional atua há mais de 40 anos como consultor de empresas, desenvolvendo projetos pelo Sebrae. Com formação nas áreas de hotelaria, turismo e desenvolvimento econômico, Mello também é apresentador do “Momento Empresarial” da Rádio Difusora de Laguna e atua como palestrante neste segmento, assinando uma coluna no Jornal O Correio.

Enivaldo Torres

Com experiência há mais de 20 anos na área, Enivaldo é psicólogo e funcionário efetivo do município, atuando nos setores do Cras, Creas, abrigo institucional e nos setores da assessoria técnica. É pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos e em Psicopedagogia Institucional.

Gabrielle Siqueira

Formada em Biologia, com especialização em Micropolíticas do Trabalho e Gestão em Saúde, Gabrielle, é servidora pública com experiência na área há 14 anos. Na secretaria de saúde, atuou nos setores de transporte, tratamento fora de domicílio, coordenação e auditoria. Funcionária efetiva do município, atua na função de Analista Técnica em Controle e Avaliação.

Vanere Almeida da Rocha Pires

Graduada em Hotelaria e Turismo, também é Técnica em Contabilidade e corretora de imóveis. É voluntária no Instituto Cultural Anita Garibaldi como Guardiã de Anita, e ainda contribui como assessora na elaboração de projetos culturais e captação de recursos. Ela já passou pela Secretaria de Saúde na função de assistente de gabinete e como chefe de gabinete.

Ailton Bitencourt

Engenheiro Civil e Especialista em Administração e Finanças, possui grande experiência especialmente no setor de Saúde, além de ter sido assessor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Com experiência há mais de 30 anos em gestão pública municipal, ainda, é palestrante e ReadTrainer (treinador) de Inteligência Emocional e coautor do livro “Treinador Extraordinário” da editora Anjo, de São Paulo. Ailton já passou pela Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, onde foi vereador por dois mandatos.

Marques Sandro Agostinho

É efetivo do funcionalismo público municipal de Laguna há 18 anos. Entre os anos de 2013 e 2014, passou pelo setor de Departamento de Veículos da Prefeitura, onde atuou como diretor. Marques possui larga experiência no setor e tem atuação direta com as frentes de trabalho na pasta da Secretaria de Obras na comunidade lagunense.

Eurico Alves De Oliveira

Gestor de pessoas há mais de 20 anos, também atuou como Coordenador de Equipe nos últimos dois anos, especialmente dos candidatos que vieram a concorrer em 2020 pelo Partido Liberal, (PL). É membro da equipe de assessores do deputado Felipe Estevão e reside aqui desde 2001.