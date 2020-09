Cidade e região perdem Antônio Chede

Dos mais ligados no setor de turismo de Laguna e região, até Florianópolis, faleceu no último sábado, o empresário Antônio (Nico) Chede, 91 anos, que aqui construiu nos anos 60, o Ravena Cassino Hotel, logo um dos maiores responsáveis pelo “start” que a cidade ganhou no setor turístico. Mais tarde, adquiriu o Rio Branco Apart Hotel e o Ingleses Praia Hotel, ambos na capital.

Toda a trajetória do conhecido empresário lagunense, de família libanesa, certamente foi e é motivo de orgulho para todos que sempre buscaram o melhor para a terra de Anita, assim como a esposa Maria Aparecida e os filhos César, Sumaya, Sara e Any.

Filho de dona Sora e de “seo” Dieb Chede, nasceu em Laguna, em 27 de novembro de 1928, e cresceu envolvido com os negócios do pai, que era proprietário de uma loja de tecidos. Morou por alguns anos no Paraná, mais precisamente em Curitiba. No retorno à terra natal, em 1960, com os irmãos Emil, Lázaro, Alberto e João, fundou a até hoje lembrada Galeria Gigante, móveis e eletros, com matriz em Laguna e filiais em Criciúma, Imbituba, Lauro Muller e Tubarão.

Em depoimento ao JL, João Carlos Silveira, que por três anos gerenciou a loja da Galeria Gigante, em Laguna, disse ter trabalhado na empresa durante nove anos, tendo começado como auxiliar administrativo e após três anos, só saindo da empresa quando foi para o então INPS (atual INSS), onde também chegou a chefia da agência de nossa cidade. Sobre a Gigante, informou que a matriz era em Laguna, com filiais em Criciúma, Lauro Muller, Tubarão e Imbituba, vendendo grande variedade de móveis e eletrodomésticos. Lembrou que a empresa ocupava grande parte da área física do edifício onde hoje abriga a Rainha Calçados e outras lojas, com a frente dupla na Gustavo Richard e Raulino Horn. Lamentando a morte do amigo, afirmou que sempre houve uma relação de respeito e amizade entre os dois, assim como com os demais funcionários.

Ravena

Na administração do ex-prefeito Juaci Ungaretti, que ficou marcada pelo incentivo ao desenvolvimento do turismo, recebeu o incentivo para compra do “esqueleto” do Ravena Cassino Hotel, obra que estava abandonada na época. Após muitas negociações, Nico Chede adquiriu as cotas de diversos sócios da empresa, formada alguns anos antes com aquela finalidade, tornando-se único proprietário do empreendimento. Retomado o processo de construção, a inauguração foi realizada no dia 31 de janeiro de 1970.

No setor turístico, Nico destacou-se não só pela aquisição do “esqueleto” do Ravena Hotel, como investiu e dos 35 apartamentos iniciais construiu mais 115, chegando a 155, além de outros investimentos em toda a área. Aliás, atualmente, além do Ravena, tinha e tem o Rio Branco Apart Hotel, na avenida Rio Branco e o Ingleses Praia Hotel, na praia de Ingleses, ambos em nossa capital.

A amizade e o carinho que tinha com os funcionários, ficaram evidenciadas quando iniciou a pandemia, de grande impacto não apenas na saúde, mas na economia. Apesar do difícil cenário, orientou o gerente Juliano Neves, do Ravena para que, mesmo com as dificuldades do momento, não demitisse ninguém.

Em seu currículo, consta ainda o cargo de presidente, e dos mais entusiastas, do Cordão Carnavalesco Bola Branca, logo contribuindo para o desenvolvimento do nosso Carnaval.

Antônio Chede também se aventurou na política. Em 1996, pelo PDT, foi candidato a prefeito, tendo como vice Paulo César Corrêa. Em 2002, pelo PL, candidato a Deputado Federal, ficou como um dos suplentes da coligação com PMN, PCdoB e PT. A última candidatura foi pelo PTB, ao mesmo cargo, em 2010.

“Seo Antônio Chede foi inspiração para todos, com sua sabedoria, com seu jeito carismático e alegre de ser. Sempre preocupado com seus colaboradores, a quem sempre chamou de amigos, foi exemplo de pai para seus 4 filhos, um grande empresário em Laguna, Florianópolis e Curitiba. Amava Laguna. Nós, colaboradores do Ravena Cassino Hotel, Ingleses Praia Hotel e Rio Branco Apart Hotel queremos fazer uma salva de palmas e agradecer por tudo que aqui fez!”

Juliano Francisco Neves – Gerente do Ravena Casino Hotel

“Então trabalhando na Rádio Garibaldi, em 1962 fui convidado pelo “seo” Nico Chede, com quem já mantinha uma grande amizade, aceitei o desafio de integrar o corpo de colaboradores da Galeria Gigante, e sendo guindado, após três anos, para a sua gerência, certamente aumentando consideravelmente a minha responsabilidade. Seis anos depois, buscando novos caminhos profissionais fui para o então INPS, hoje INSS, onde adquiri a aposentadoria. Lamentando a sua morte, tenho a destacar ainda, a relação de respeito que ele mantinha com todos os funcionários”.

João Carlos Silveira – Ex-gerente da Galeria Gigante

“Reconhecemos o seu empreendedorismo em nossa cidade, com o Ravena Cassino Hotel, que deu a grande largada para o desenvolvimento do turismo em Laguna e muito especialmente na praia do Mar Grosso, logo deixando um grande legado para a terra que o viu nascer”.

Mauro Candemil – Prefeito de Laguna

“Nos momentos de crise é que a cidade precisa ainda mais dos empreendedores corajosos e arrojados. E, especialmente neste momento, a cidade de Florianópolis lamenta duas vezes a perda do querido empresário Nico Chede, que partiu aos 91 anos. Pela pessoa que foi, pelo empreendedor que se tornou. Nico deixou um legado de sucesso na capital catarinense e foi pioneiro ao acreditar no potencial turístico da cidade, construindo dois hotéis para receber nossos turistas”.

Gean Loureiro – Prefeito de Florianópolis

“Um visionário! Um homem que estava a frente do seu tempo. Em 1983 trabalhei no Ravena Cassino Hotel e tive minha primeira experiência e aprendizado no Turismo, com o “Seu Nico”. Um homem de caráter, trabalhador e de pulso firme. Falava de Laguna e do potencial turístico do município, com entusiasmo e alegria. Uma época em que os argentinos praticamente invadiam nossa cidade. Pena Laguna não ter muitos outros “Nico Chede”.

Evandro Carneiro Flora – Secretário Municipal de Turismo