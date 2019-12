Cidade ganha lançamento do livro de Jerônimo Coelho

Em promoção conjunta da Prefeitura de Laguna, Associação Catarinense de Imprensa, através de sua diretoria regional em Laguna, Delegacia da Capitania dos Portos de Santa Catarina em Laguna e das Lojas Maçônicas Tordesilhas Nº 53, Fraternidade Lagunense Nº 10, Regeneração Lagunense 2984, Quintessência e República Juliana Nº 40, na próxima quarta-feira, 4, a partir das 19h, no Cine Teatro Mussi, com apoio do Sesc, em solenidade com a presença de representantes do Grande Oriente de Santa Catarina – GOSC, Loja Maçônica Jerônimo Coelho Nº 13, de nossa capital, (que ao comemorar seus 50 anos, semana passada promoveu o lançamento do livro “Jerônimo Coelho”, de autoria do nosso saudoso desembargador e professor Norberto Ulysséa Ungaretti, falecido em 2014), com apresentação do Jornalista Moacir Pereira, que também estará presente, presidente Ademir Arnon, da ACI, prefeito Mauro Candemil e presidente da Câmara, vereador Cleosmar Fernandes entre outros. A registrar que após o lançamento, com a participação de familiares do dr Norberto Ungaretti, será realizado um concerto da Banda do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande (RS).

O lançamento na capital

A mais completa obra já escrita no Brasil sobre o lagunense Jerônimo Coelho, nascido aqui em 1806, fundador, na primeira metade do século 19, da imprensa (jornal O Catharinense) e da maçonaria (Loja Maçônica Cordialidade), de Santa Catarina, foi lançada dia 21, durante Sessão Magna da Loja Maçônica Jerônimo Coelho Nº 13, realizada no Templo da Loja Ordem e Trabalho, em nossa capital.

A solenidade marcou a outorga da Medalha do Mérito Jerônimo Francisco Coelho, condecoração do governo do Estado, à Associação Catarinense de Imprensa, pelo empenho em manter viva a memória do jornalista, militar e político, ali representada pelo seu presidente, Ademir Arnon de Oliveira, ao autor do livro, à Loja Maçônica Jerônimo Coelho que estava comemorando 50 anos de fundação, a Miguel Cristakis (único maçom vivo fundador da Loja Maçônica Jerônimo Coelho, Nº 13, em 1969) e a dona Ecely Ungaretti, viúva do dr. Norberto. A apresentação do evento foi do Jornalista Moacir Pereira, o decano do jornalismo catarinense, citando inclusive, a participação do diretor Márcio Carneiro, do JL. Na mesma oportunidade, o presidente Ademir Arnon de OIiveira apresentou um manifesto, pedindo que o mais importante catarinense do Século XIX, Jerônimo Coelho, entre para o Livro de Aço dos Heróis da Pátria, o Panteão da Pátria, já que sua vida foi inteiramente dedicada ao serviço da Pátria e aos brasileiros. Lembrando que a Ordem do Mérito Jerônimo Coelho é concedida pelo Governo do Estado para laurear aqueles que tenham se destacado por ações compatíveis, concretas e com resultados mensuráveis, dentro dos ideais de Coelho, nas áreas militar, de engenharia e de jornalismo.

Sobre o livro lançado, é correto se registar que a obra sobre Jerônimo Coelho é resultado de uma pesquisa de mais de 15 anos realizada pelo professor Norberto Ungaretti, a pedido da Associação Catarinense de Imprensa, quando das comemorações de seu bicentenário de nascimento, logo a mais completa biografia do patrono da imprensa catarinense.

O professor Norberto contratou pesquisadores no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, para levantamento de fatos e atos sobre Jerônimo Coelho.

Convidado pela família Ungaretti, o Jornalista Moacir Pereira escreveu a apresentação da inédita obra, fruto de convite que fez ao autor quando presidia a Associação Catarinense de Imprensa, em companhia do Jornalista Osmar Teixeira. A obra está sendo lançada pela Dois Por Quatro Editora.

Palestra

O governador Carlos Moisés fez uma palestra e apresentou um relato dos 10 meses de governo, dizendo que “foi uma jornada que começou com uma predisposição de estarmos nessa caminhada por uma mudança para o Brasil. Estou em uma missão que me foi dada e tenho o dever de manter meus propósitos mais republicanos. Encontramos um cenário desafiador, mas os primeiros resultados já estão aparecendo”, afirmou. Disse também que “muitos estados estão em situação realmente complicada, inclusive atrasando salários de servidores. Este não é o caso de Santa Catarina”.

Ele também reiterou que “a sonegação em Santa Catarina atinge R$ 10 bilhões” e citando que “só no comércio de cigarros a fraude seria superior a R$ 185 milhões, sustentando que tudo está baseado em fatos e dados, anunciando que pretende encerrar o ano com um déficit de 1,2 bilhão de reais e logo em seguida até zerar com a devolução de recursos dos demais Poderes.”

Moisés disse também que se a arrecadação não tivesse alcançado 12,67% durante o ano, o Estado corria risco de atrasar salários. Ele também anunciou investimentos na ordem de R$ 1,2 bilhão em educação, 206 milhões com bolsas de estudos para alunos de universidades comunitárias e 190 milhões para os hospitais filantrópicos.

Também participaram da sessão o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial e Comandante-Geral da Polícia Militar, Carlos Alberto de Araújo Gomes, o prefeito Mauro Candemil, de Laguna, o chefe da Secretaria Executiva da Casa Militar, João Carlos Neves Júnior, o secretário executivo da Comunicação, Ricardo Dias, o secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar, Ricardo Steil, representando o comandante, Charles Alexandre Vieira, os diretores da ACI, Salomão Ribas Junior e Márcio Carneiro e o Procurador Federal, dr. Georgino Mello, entre outras autoridades e convidados.