Cidade homenageia Santo Antônio

Sem a possibilidade de repetir o que fez nos últimos 343 anos, a Paróquia,Irmandade e festeiros, ainda que sem as tradicionais trezenas, em face da pandemia,desde o dia 1º e até amanhã, 13, promovem manifestações em homenagem ao padroeiro Santo Antônio dos Anjos.

POR QUE SANTO ANTÔNIO DOS ANJOS?

De acordo com o historiador Oswaldo Rodrigues Cabral, a povoa teria sido fundada em 2 de outubro, dia dedicado ao Anjo da Guarda. Consta que o Frei Alberto Ortmann, o franciscano que acompanhava o fundador Domingos de Brito Peixoto começou a erigir a capela, então dedicada a Santo Antônio dos Anjos, invocação típica dos franciscanos, lembrando a capelinha de Nossa Senhora dos Anjos, berço da Ordem em Assis, na Itália. Fala-se também que a fundação teria ocorrido no terceiro domingo do mês de julho, quando o povo português comemora o dia do Santo Anjo da Guarda, protetor de Portugal. De qualquer maneira, relato de Brito Peixoto, não deixa dúvida sobre a data exata da fundação, exatamente no dia 29 de julho de 1676. Santo Antônio das Areias é outra denominação curiosa, baseada em lenda popular. A primeira imagem do santo teria sido encontrada na praia, molhada e coberta de areia, dizendo-se que, conforme relata Aurélio Porto, tinha os pés encharcados de água do mar que não secavam por mais que se os enxugassem.

HISTÓRIA DOS PÃES DE SANTO ANTÔNIO

Há muito considerado o “protetor dos pobres” é sabido que o então Frei Antônio, ainda desconhecido, comovia-se com a pobreza existente em toda a Europa. Certa vez, quando trabalhava na limpeza, cozinha, horta e cuidados com animais e quando era o encarregado da despensa, onde eram guardadas as provisões, pessoas pobres e com fome, bateram à porta do convento, solicitando comida. Eram muitos e o bom frade não hesitou em distribuir-lhes todo o pão que havia de reserva. À hora da refeição, quando todos se achavam à mesa, o frade padeiro, encarregado do serviço de distribuição dos pães, veio assustado para dizer-lhe que não havia pão na despensa. As cestas estavam vazias. Frei Antônio, então olhando para o noviço, disse-lhe: – Acredito que o senhor não olhou direito. Volte lá e verifique novamente. O noviço voltou e, com espanto, constatou que as cestas que antes se encontravam vazias, agora estavam abarrotadas de pães. É por esse motivo que nas missas dedicadas a Santo Antônio, nas terças-feiras, e nas trezenas são distribuídos os famosos pâes, com muitos devotos colocando-os dentro dos potes de mantimentos, com a fé de que nunca lhes faltará o que comer. Aliás, para os fiéis, o pão representa, principalmente, FÉ, VIDA E FRATERNIDADE.

IMAGENS DE SANTO ANTONIO

Existem duas hipóteses sobre a primeira imagem de Santo Antônio, aquela que verdadeiramente teria sido trazida pelo fundador. – A primeira era “de roca”, isto é, um corpo ou armação de madeira bruta para ser vestida e assim disfarçada sob pano, mas com as partes aparentes, mãos e cabeça esculpidas, revestidas de gesso e pintadas. Esta teria aproximadamente 1,60 m e trazia em seus braços um Menino Jesus, este com anatomia completa, com o devido revestimento em gesso e pintura. Por se achar aquela imagem em mau estado, resolveram substituí-la por uma belíssima escultura em madeira executada em 1850 na Bahia e depois “encarnada” no Rio de Janeiro, encomenda da Irmandade do SS Sacramento e Santo Antônio, é a que se venera atualmente na igreja. Aquela de roca foi enterrada ao lado sul do altar mor. Dela ainda se tem a cabeça, em acervo particular. O Menino Jesus foi preservado intacto e está hoje sob a guarda da Igreja Matriz.- Também se cogita que a primeira imagem a ser venerada, seja uma de madeira, com aproximadamente 73cm e que teria sido trazida realmente na expedição do fundador. Pode ser vista nas procissões motorizadas, carreatas e serenata percorrendo a cidade, acordando os moradores para a festa, que se estende até 13 de junho.

A CABEÇA DE SANTO ANTÔNIO

Existe nos dias de hoje, sob os cuidados do Sr. Marianto Bessa Fernandes, a cabeça de Santo Antônio restos de uma imagem de roca trazida quem sabe, pelos fundadores da cidade. O mau estado daquela imagem levou os devotos a sepultá-la ao lado da igreja. A lenda sobre a “exumação” desta cabeça é bastante curiosa. Conta que uma rica senhora, D. Ana Ribeiro, possuía engenho e escravos. Residia em uma grande propriedade do outro lado da lagoa, mas também tinha casa na cidade, para as festas . Um dos seus valiosos escravos, por medo de castigo no tronco, fugira sem deixar rastro. Devota de Santo Antônio, a senhora prometeu-lhe o resgate da imagem enterrada e sua veneração na fazenda, em troca da localização do fugitivo. Não demorou para que o mesmo retornasse à casa grande, narrando estar escondido no mato. Nesta noite, quando se encontrava deitado na relva, apareceu-lhe um frade que o fez voltar, fustigando-o “com batidas suaves” do cordão que tinha à cintura. A devota veio a pagar a promessa e ao desenterrar-se a imagem encontraram-na totalmente destruída, com exceção da cabeça, por, naturalmente, ser revestida de gesso e pintura. Mas, a tentativa de cumprir totalmente a promessa não se realizou. Por mais vezes que tentasse fazer a travessia, caía sempre um temporal, de maneira que entendeu a senhora, que a cabeça deveria permanecer na cidade. E assim foi, de geração em geração. Embora não se acredite que Santo Antônio fosse a favor da escravidão e muito menos que fosse capaz de agredir a um pobre sofredor, a história pitoresca permanece como “causo”.

SIMPATIAS DE SANTO ANTONIO PARA ARRUMAR UM(A) NAMORADO(A)

Logo na manhã do Dia dos Namorados, véspera de Santo Antonio, compre um metro de fita azul de qualquer largura e escreva nela o nome completo da pessoa amada. À noite, conte 7 estrelas no céu, sem apontar, e faça um pedido ao santo para que ele ajude você a conquistar o coração dessa pessoa. No dia seguinte, amarre a fita nos pés da imagem de Santo Antonio e deixe lá, até conseguir arranjar uma pessoa para namorar.

PARA QUE O SEU AMOR VOLTE

Compre um pedaço de papel vermelho, escreva nele o nome da pessoa que você ama e quer que volte. Pegue uma foto dela e a cole no papel. Num vaso transparente, coloque meio litro de água benta e sete botões de rosa vermelha. Vá até uma igreja que tenha a imagem de Santo Antônio, coloque o vaso no altar. Em sua casa, acenda sete velas brancas, juntamente com a fita vermelha de papel com a foto, ofertando-as ao santo e pedindo pela volta do seu amor.

PARA NUNCA PERDER A PESSOA AMADA

Quem ama deseja prender a pessoa amada na prisão de seus braços e subjugá-la com seu amor, impedindo-a de afastar-se de si para sempre. Essa possessividade, característica da paixão, independente de sexo, idade ou qualquer outro fator, podendo se manifestar indiscriminadamente. Basta amar para querer prender. Se você se sente assim e quer assegurar-se de que a pessoa amada não o vai deixar por outra, faça a seguinte simpatia: Pegue fotografias sua e da pessoa amada, de corpo inteiro, passe cola nas faces das duas e coloque-as uma de frente para a outra, enrolando um retrós de linha vermelha, em cruz, até o final. Cole-as, em seguida, no verso do quadro com a imagem de Santo Antônio, colocando-o na parede do seu quarto, acima da cabeceira de sua cama. Toda manhã quando se levantar, e à noite, quando for se deitar, olhe para os olhos do Santo e mentalize seu amor e você, unidos para sempre pela influência de Santo Antônio.

PARA SABER SE IRÁ SE CASAR

Essa é uma curiosidade de toda mulher que atinge a idade de se preocupar com relacionamentos, amor e paixão. Saber se vai se casar logo ou não é uma expectativa muito interessante. Se você tem essa curiosidade, faça a seguinte simpatia, uma das mais tradicionais para o assunto: Na véspera do dia de Santo Antônio, compre um copo branco e, à meia noite, coloque água. Quebre um ovo galado dentro do copo, com cuidado, para não arrebentar a gema. Deixe no sereno por toda noite. No outro dia, antes do sol nascer, pegue o copo e observe. Se estiver coberto por uma névoa branca você se casara antes do dia de Santo Antônio do próximo ano.

PARA SER PEDIDA EM CASAMENTO

Pegue uma fita vermelha e use-a no sutiã, entre os seios, por sete dias. Após esse prazo, coloque-a dentro de um envelope, lacre-o e coloque-o no altar de Santo Antônio. Reze ao santo pedindo que realize seu desejo, depois acenda uma vela de sete dias.

Programação

Hoje, 12

19h – Devocional ao Santo Antônio pelos Padres Lenoir e Itamar, com mensagem do dia a cargo dos festeiros 2020/2021 e transmissão de fotos e vídeos de trezenas dos anos anteriores em homenagem ao Padroeiro.

Amanhã, 13

7h – Alvorada de Santo Antônio com carreata saindo dos 4 cantos do município (Madre, Farol, Praia do Sol e Nova Fazenda).

9h30 – Saudação na chegada da carreata por Neusa Preuss e Gero Perito e após Live com a Sociedade Musical União dos Artistas.

9h30 – Exposição com a imagem de Santo Antônio para visitação dos fiéis, com a guarda de honra da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio. Durante todo o dia haverá distribuição dos pãezinhos pelos festeiros 2020/2021.

12h – Repique de sinos em todas as igrejas das 3 Paróquias que fazem parte do Município de Laguna.

17h – Solene Procissão Motorizada* com a imagem do Padroeiro percorrendo as principais ruas do perímetro urbano.

18h – Live em homenagem ao dia do Padroeiro conduzida pela Sociedade Musical Carlos Gomes.

19h – Santa Missa em honra ao Padroeiro, presidida pelo Padre Lenoir, concelebrada pelo Padre Itamar. Participação do Coral Santo Antônio e liturgia pela Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio.

20h – Terço em honra ao Sagrado Coração de Jesus na Igreja Matriz.

* Serviços de Som: Anjo Som, Dj Michel, Vitor Mendes e Kakinha Som.

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO E SANTO ANTÔNIO

Como é hoje conhecida, foi fundada no dia 13 de junho de 1753 na vila da Laguna de Santo Antônio do Anjos, criada por provisão de Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, Bispo de São Paulo, com a denominação de CONFRARIA. A finalidade principal era de reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo e sua real presença na Sagrada Eucaristia, motivo este de adoração, devoção, homenagem, gratidão, zelo e evangelização. Devido a grande devoção ao nosso padroeiro, como refere-se o Irmão Dr. Marcio Rodrigues, no seu livro “A CONFRARIA“, nossos ancestrais arrumaram um jeitinho de acomodar o querido padreiro em suas intenções, ficando assim conhecida como Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio. Neste quase três séculos de existência encontra-se em plena atividade. Está presente no dia a dia da Igreja, nas procissões de nosso padroeiro, na festa de Corpus Crhisti, (na procissão e na confecção dos tapetes), solenidades da semana Santa, Páscoa, Natal e a sua principal atividade que é a adoração ao Santíssimo Sacramento, que acontece sempre no primeiro domingo de cada mês. A irmandade conta hoje com um contingente de 280 irmãos sempre prontos, para de maneira voluntária, participar de todas as atividades que nossa igreja necessitar.

POEMA

Por Veronica Santos Silva

Santo Antônio

Teu Olhar de Menino

São Janelas de entrada

Ao Santuário de Alegria e Paz

Procissão – Festa de Santo Antônio

O cortejo é feito por gente de fé

Amor

Clamor?

O cortejo é feito de desespero

Corações

Partidos

Reunidos/remidos

O cortejo é feito de irmandade

Solidariedade/fraternidade

O cortejo é feito com esperança

Preces, vozes

Elevam-se ao céu.

Igreja de Santo Antônio

Tijolos seculares, vitrais, altares.

Imagens, formas, geometrias e arte.

Trazem na essência

A sublime transcendência;

Encontro ao sagrado.

HINO A SANTO ANTONIO

Santo Antônio de Pádua glorioso;

Sorridente, no trono do altar;

Ensinai-nos no mundo vaidoso;

As loucuras tão vãs desprezar!

Refrão

Santo Antônio que as coisas perdidas;

Com responso fazeis encontrar;

E os mortais que perderam as vidas;

Oh, fazei-os à graça, voltar!

Em palavras fizestes, vibrantes;

Um sermão aos peixinhos do mar;

Concedei que saibamos, constantes;

Os sermões de Jesus, praticar!

Dos hereges, vós crentes, fizestes;

Com a presença da hóstia, na mão;

Nós também, junto à corte celeste;

A adoramos num só coração

RESPONSÓRIO DE SANTO ANTÔNIO

Se milagres desejais,

Recorrei a Santo Antônio:

Vereis fugir o demônio

E as tentações infernais.

Recupera-se o perdido,

Rompe-se a dura prisão

E no auge do furacão

Cede o mar embravecido

Todos os males humanos

Se moderam, se retiram,

Digam-no aqueles que o viram

E digam-no os paduanos

Repete-se: Recupera-se o perdido….

Pela sua intercessão

Foge a peste, o erro, a morte,

O fraco torna-se forte

E torna-se o enfermo são

Repete-se: Recupera-se o perdido….

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo….

Repete-se: Recupera-se o perdido….

V: Rogai por nós, bem aventurado Santo Antônio

R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Ó Deus, nós vos suplicamos, que alegre à

Vossa Igreja a solenidade votiva do bem aventurado

Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida

Sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos.

Por Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Amém.

ORAÇÃO PARA ACHAR OBJETOS PERDIDOS

Eu vos saúdo, glorioso Santo Antônio,

Fiel protetor dos que em vós esperam.

Já que recebestes de Deus o poder especial

De fazer achar objetos perdidos,

Socorrei-me neste momento,

A fim de que, mediante vosso auxílio,

Eu encontre o objeto que procuro…

Alcançai-me, sobretudo, uma fé viva,

Uma esperança firme, uma caridade ardente

E uma docilidade sempre pronta aos desejos de Deus

Que eu não me detenha apenas nas coisas deste mundo.

Saiba valoriza-las e utiliza-las

Como algo que nos foi emprestado

E lute sobretudo por aquelas coisas

Que ladrão nenhum pode nos arrebatar

E nem iremos perder jamais.

Assim seja.