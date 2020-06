Cidade homenageia Santo Antônio

Santa Live – Tarde de solidariedade e música

Programação imperdível para tarde de amanhã, 13, a partir das 16h, quando será realizada a Santa Live, com a banda lagunense Alex&Brothers que reunirá música boa e solidariedade. Com transmissão pelo Youtube, a iniciativa busca angariar doações para Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Casa da Gente e a ONG Acustra. Com participações especiais de Teto Fernandes, banda PH7 e dos músicos Andy e Douglas, o show solidário será apresentado por Manu Veiga e Gui Preuss.

A ideia de fazer a live, surgiu após uma primeira experiência bem sucedida: “Fomos convidados para fazermos algo no mesmo formato em uma cervejaria de Tubarão. Gostamos do que foi feito e começamos a ver a viabilidade desenvolver algo semelhante em Laguna. Sabendo das dificuldades que muitas famílias estão passando por conta da pandemia, pensamos então em unir o útil ao agradável, tocando, fazendo o que mais gostamos e ainda ajudando quem precisa. Começamos a buscar colaboradores, que de pronto abraçaram a ideia e fomos formatando o projeto”, explica o vocalista Alex Evangelista.

A banda é formada por Alex (no vocal e violão), Fabrício (bateria), Aleksander Tchaca (baixo), Marcelo Kilha (guitarra) e Paulo (teclados) e já está há três anos na estrada: “Cada integrante tem sua própria trajetória, mas há algum tempo nos reunimos com a proposta de tocarmos pop rock nacional e internacional dos anos 80 e 90. Sempre curtimos muita música, experimentando instrumentos, assistindo grandes nomes da época, como Ira, Titãs, Legião Urbana e Nirvana”.

E os planos não param por aí. Após a live de sábado, os projetos continuam em andamento: “Queremos gravar algumas músicas, produzirmos novos shows pela internet enquanto durar a pandemia e Se Deus Quiser, o melhor de tudo, voltar a tocar nos palcos em contato direto com o público”.

Serviço

Santa Live

Amanhã (13), a partir das 16h. Transmissão pelo canal no Youtube Alex & Brothers

Doações em dinheiro por transmissão através do QR Code das instituições ou Kg de alimento nos pontos de coleta (Supermercado P&G, Clínica Lorenzoni, Rainha Calçados, Mercados Gaúcho, Tíbio e Pouco Preço. Mais informações através do (48) 996706188