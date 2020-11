Cidade na Band

O amanhecer espetacular da Praia da Teresa, apareceu para os paulistanos no BORA SP, apresentado na Band por apresentado por Joel Datena e Maiara Bastianello. Foi na manhã da última sexta-feira, 6. A foto foi enviada por Olivar Fontana.

Em Tubarão: Alínea Urbanismo e Loteamento Alínea Santa Luzia

Na próxima quarta-feira, 18, às 8h, no Art Hotel, na cidade azul, a Alínea Urbanismo, fará um lançamento inovador no mercado imobiliário de Tubarão e região, com a imprensa sendo convidada, aí incluído o Jornal de Laguna, para conhecê-lo em primeira mão. Será o grande lançamento da nova marca da Alínea Urbanismo e do Loteamento Alínea Santa Luzia.

Fim do defeso

Chegando ao seu final no próximo domingo, 15, em todo o complexo lagunar, o período de defeso do camarão, com o nosso famoso produto podendo ser pescado. Segundo o presidente da Colônia de Pescadores Z-14, Antônio Souza, a expectativa é de que tenhamos uma boa safra, com todos ganhando, o pescador que luta e muito e o consumidor que volta a consumir o excelente camarão cultivado em nossas lagoas.

✝Osvaldir Henrique

Aos 70 anos, faleceu aqui no último dia 5, Osvaldir Henrique, o nosso Pelé, motorista dos mais reconhecidos da cidade, tendo atuado nas empresas Santo Anjo e Eucatur e no transporte escolar. Era casado com dona Valdeia, com quem teve as filhas Juliana (que lhe deu a neta Lívia) e Geovana. Deixou também seis irmãos, sobrinhos, cunhados e muitos amigos.

✝Rivaldo Macari

O domingo, 8, registrou o falecimento de Rivaldo Macari, 69 anos, ex-prefeito de Bom Jardim da Serra e secretário de Segurança no governo de Pedro Ivo Campos. Amável e solidário com todos,sempre que possivel vinha à Laguna, cidade que dizia gostar muito.

✝Sezefredo Philippi

O conhecido empresário Sezefredo Philippi, o Frido, 71 anos, muito ligado as coisas da Igreja Católica e que trouxe para Laguna a conhecida Padaria Philippi, além de adquirir casa de veraneio, também na praia do Mar Grosso, e que entre março e junho, esteve internado na SOS Cárdio, na capital, diagnosticado com coronavírus, faleceu no domingo, 8, abrindo uma lacuna para a comunidade de São Ludgero e toda a região da Amurel, deixando a esposa Inês, três filhos (Willian, Darling e Róger) e netos.

A lembrar que em São Ludgero, Frido foi vereador por duas vezes, vice-prefeito, secretário municipal e diretor da Cegero.

✝Edson Fernandes de Castro

Faleceu aqui na quarta-feira, 11, Edson Fernandes de Castro, o Edinho da Estofaria, 75 anos, deixando a esposa, Lucimar (Medeiros), os filhos Sidarta e Morgana, as netas Raisa, Raiana e Sofia e irmãos, Edilson, Maria Ivone, Maria da Graça e Angélica.

Por mais de 60 anos ele atuou no ramo de estofaria em nossa cidade, a partir do bairro Magalhães onde sempre residiu, filho dos saudosos Eutália e Orlande de Castro.