Cidade perde dona Hilda Soares Bicca

Sepultada ontem, 28, aos 90 anos, completados em 9 de dezembro, a ex-vice-prefeita Hilda Soares Bicca, reconhecidamente dedicada às causas da cidade. Era filha de Faustina(Machado) e de Olavo Toniatti Soares e viúva de Humberto Bicca, com quem teve os filhos Jefferson, Margarete e Junior.

Fez o primário no Grupo Escolar Jerônimo Coelho, o ginasial no Ginásio Lagunense, secundário nas Escolas Normal São José e Técnica do Comércio Lagunense e o Superior pela Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina (atual Unisul) e Escola Superior de Ciências e Pedagogia. Ela era pós graduada em Metodologia de Ensino. Participou de mais de vinte cursos, como de Fundamentos da Cultura Catarinense e de multiplicadora de qualidade total, entre outros.

Na área educacional foi diretora de Ações Integradas na secretaria de Estado da Educação, da 20ª Coordenadoria Regional de Educação entre 1988 e 1990, integrando comissão encarregada de proceder estudos visando a operacionalização do projeto “Gestão Democrática da Escola (quando foi convidada pelo governo de Roraima e ministrou palestra sobre o tema) e o Grupo de trabalho multidisciplinar para aprofundamento das discussões referentes à proposta curricular, também da secretaria de Estado da Educação. Antes, no início da carreira no magistério, foi professora de 1ª a 4ª série do 1º grau, de 2º grau, de português, de Moral Cívica e OSPB, todas em Laguna. Foi diretora do Grupo Escolar Álvaro Catão, de Imbituba e do Grupo Escolar Jerônimo Coelho, de nossa cidade.

Na vida pública da terra natal, participou dos mais variados movimentos reivindicatórios, presidindo a Associação da Mulher Lagunense, por exemplo. Eleita vice-prefeita para o período 2000/2004, entre as lutas que desenvolveu, destaque para a retificação do molhe sul, implantação da escola técnica de nível médio profissionalizante, rua 24h (no calçadão do centro), parque industrial, asfaltamento de estradas e academia lagunense de letras, levando o nome de Jerônimo Coelho.